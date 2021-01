Lotnisko w Bydgoszczy w ub.r. obsłużyło ok. 70 proc. mniej pasażerów rdr.

Lotnisko w Bydgoszczy w 2020 r. obsłużyło 127 tys. 959 pasażerów, czyli 69,9 proc. mniej niż w 2019 r. W ub.r. zrealizowano 6 tys. 920 operacje lotnicze, czyli 37,8 proc. mniej niż rok wcześniej - poinformował we wtorek w komunikacie Port Lotniczy Bydgoszcz SA.

W grudniu 2020 r. z bydgoskiego lotniska skorzystało 2841 podróżnych, odbyło się 126 lądowań i startów.

"To był wyjątkowo trudny rok dla portów lotniczych, przewoźników, całej branży lotniczej, turystycznej i hotelarskiej. Ubiegły rok był nieprzewidywalny i dynamiczny na niespotykaną dotąd skalę. W obliczu obostrzeń w podróżowaniu i niepewnej sytuacji, przewoźnicy zmuszeni byli zawieszać rejsy" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Tomasz Moraczewski.

"Pomimo tego, nasze lotnisko cały czas utrzymywało gotowość operacyjną, obsługując statki wojskowe, medyczne, cargo, rejsy specjalne, loty szkoleniowe, czy samoloty serwisowane przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Polowe Warsztaty Lotnicze" - zastrzegł Moraczewski.

Prezes Portu zaznaczył, że starano się reagować elastycznie na zmieniającą się sytuację, wdrażać rozwiązania dywersyfikujące przychody i minimalizujące koszty spółki.

"Dzięki temu oraz ogromnemu zaangażowaniu i zrozumieniu całego zespołu pracowników spółki, mimo trudności udało się nam zrealizować istotne przedsięwzięcia. Od stycznia 2020 r. lotniskowe służby informacji powietrznej AFIS rozpoczęły pracę w ramach wyznaczenia Ministerstwa Infrastruktury, dzięki czemu zwiększyliśmy elastyczność pracy portu i zoptymalizowaliśmy koszty. W okresie letnim zakończyliśmy gruntowną modernizację parkingu, zmieniając całkowicie system obsługi płatności, umożliwiając dokonywanie rezerwacji online. Powitaliśmy też nowe kierunki na płycie naszego lotniska" - dodał Moraczewski.

Mimo ograniczeń w ruchu, w 2020 r. uruchomiono nowe połączenia. Od stycznia można było skorzystać z rejsów czarterowych do Tel Awiwu. W okresie letnim PLL LOT realizował z bydgoskiego lotniska rejsy do Zadaru i Zakynthos, cieszące się dużym zainteresowaniem. W sierpniu wystartowały sezonowe loty Ryanair do Edynburga w Szkocji. W maju w Porcie Lotniczym Bydgoszcz miały miejsce lądowania jednego z największych na świecie samolotów transportowych Ił-76, z dostawą artykułów sanitarnych z Chin.

"Trudno dziś przewidzieć, jaki będzie 2021 r., ze względu na wciąż zmieniające się okoliczności. Podejmowanie długofalowych, strategicznych decyzji w obliczu tylu niewiadomych stanowi ogromne ryzyko, dlatego staramy się działać elastycznie" - przekazał prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz.

"Jesteśmy przygotowani do powrotu pasażerów, wdrożone są wysokie standardy sanitarne i bezpieczeństwa. Zarówno przewoźnicy rejsowi, jak i touroperatorzy, są zainteresowani kontynuowaniem swej oferty lotów z Bydgoszczy. Wszystko zależy jednak od tego, jak szybko zapanujemy nad pandemią" - zaznaczył Moraczewski.