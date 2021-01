Lotnisko w Gdańsku obsłużyło w 2020 r. o ponad 68 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej

W 2020 r. gdańskie lotnisko obsłużyło ponad 1,7 mln pasażerów, to spadek o 68,2 proc. wobec 2019 r. - poinformowała w czwartek rzecznik prasowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Agnieszka Michajłow.

"Dla porównania lotnisko Chopina w Warszawie miało o 71 proc. mniej podróżujących, a Kraków-Balice o 89 proc." - dodała Michajłow.

Prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski ocenił, że ponad 1,7 mln pasażerów (1 711 281) w ub. roku to "mega osiągnięcie", jak na praktycznie prawie połowę roku zamkniętego ruchu lotniczego z powodu zakazu lotów oraz obostrzeń sanitarnych.

"Jak ruch lotniczy się wznowi, to my stratę w liczbie pasażerów odrobimy w ciągu 1-3 lat. Wsłuchujemy się w to, co się dzieje u naszych głównych partnerów, czyli przewoźników. Nie słychać dramatycznych głosów. To dobrze rokuje na przyszłość, bo oznacza, że nasi partnerzy biznesowi, którzy od lat byli z nami, w przyszłości również będą z nami odnawiać ten biznes. W 2021 r. oczekujemy na zniesienie obostrzeń sanitarnych związanych w pandemią koronawirusa. Jak zostaną zniesione, to będzie eksplozja kontaktów i podróży, także lotniczych" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Kloskowski.

W roku 2020 pasażerowie w Gdańsku najczęściej wybierali loty do Londynu, Oslo i Warszawy. Podróżujący chętnie korzystali też z lotów czarterowych. Z Gdańska latali głównie do Turcji, Grecji i Egiptu. Dużą popularnością cieszyły się wakacyjne połączenia LOT. Polskie Linie Lotnicze w lipcu 2020 r. uruchomiły loty z Gdańska do Dubrownika, Splitu, Zadaru, Rzymu, Barcelony, Tirany, Burgas, Salonik i Chanii, na Rodos i Korfu.

Port Lotniczy Gdańsk w 2020 r. zrealizował ponad 25 tysięcy operacji startów i lądowań - mniej o 47,7 proc. niż w 2019.

Lotnisko w Gdańsku zanotowało wzrost o 2 proc. liczby przewiezionych towarów i przesyłek pocztowych. W 2019 r. było ich 6 887 ton, a w 2020 r. 7 028 ton. W październiku ub. roku amerykańska firma kurierska UPS otworzyła w Gdańsku swoją bazę i rozpoczęła regularne przewozy przesyłek lotniczych. To trzecia obok DHL i FedEx firma kurierska na gdańskim lotnisku.

Wstępne wyniki finansowe za 2020 r. wskazują, że Port Lotniczy Gdańsk zanotował ponad 660 tys. zł straty.

"To nie jest najgorszy wynik. Ale przed pandemią byliśmy firmą rentowną, która ze sprzedaży wypracowywała ponad 50 milionów złotych zysku. W 2020 r. mieliśmy z tego tytułu 27 milionów złotych straty. Zamknęliśmy negocjacje z bankami i ustaliliśmy, że zadłużenie zostanie skompensowane środkami kredytowymi. Nie będziemy się zwracać do naszych udziałowców o pomoc finansową" - zaznaczył Kloskowski.

Bez zakłóceń Port Lotniczy Gdańsk realizuje swoje dwie główne inwestycje: rozbudowę terminalu pasażerskiego T2 o pirs zachodni i budowę biurowca Alpha w ramach planowanego Airport City Gdańsk.