Lotnisko w Katowicach: linie Turkish Airlines przesuwają na maj inaugurację połączenia do Stambułu

Linie lotnicze Turkish Airlines przesuwają na 1 maja br. inauguracyjne połączenie między Katowicami a Stambułem; powodem jest odmowa zatwierdzenia rozkładu lotów Turkish Airlines przez Urząd Lotnictwa Cywilnego - poinformował w środę port w Pyrzowicach. Prezes ULC zapewnia, że nie wydał tej odmowy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Władze portu w Pyrzowicach poinformowały w środę, że Turkish Airlines zdecydował o przesunięciu inauguracji połączenia Stambuł-Katowice z 3 marca 2023 r. na 1 maja 2023 r.

Według lotniska stało się tak, ponieważ "Urząd Lotnictwa Cywilnego odmawia dokonania technicznej czynności zatwierdzenia rozkładu Turkish Airlines na trasie Stambuł - Katowice na sezon Lato 2023 (od 26 marca do 28 października 2023 r.)".

"Bez akceptacji rozkładu +Lato 2023+, linia mogłaby operować na tej trasie zaledwie trzy tygodnie, tj. do 25 marca 2023 roku. Dlatego w związku z przeciągającym się oczekiwaniem na zatwierdzenie rozkładu letniego, przewoźnik zdecydował się na przesunięcie terminu inauguracji połączenia na 1 maja 2023 r. oraz na czasowe wstrzymanie sprzedaży biletów" - podało katowickie lotnisko.

Port przypomniał, że 10 listopada 2022 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję administracyjną zezwalającą Turkish Airlines na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych na trasie Stambuł - Katowice - Stambuł.

"Wydając decyzję ULC powołał się na zapisy ustawy prawo lotnicze oraz umowy o komunikacji lotniczej pomiędzy Polską a Turcją. Zgodnie z polsko-turecką umową przewoźnik z Turcji może latać do Polski w ruchu rozkładowym na dwa lotniska, tj. do Warszawy oraz do drugiego portu wskazanego przez stronę turecką - aktualnie są to Katowice. W dniu 15 listopada 2022 r. ULC zatwierdził bez uwag rozkład zimowy (od 3 do 25 marca 2023 r.) dla połączenia Stambuł - Katowice - Stambuł" - przekazało lotnisko.

Katowice Airport zapewniło, że jest gotowe do przywitania Turkish Airlines w województwie śląskim. Port poczynił w tym celu odpowiednie inwestycje.

W odpowiedzi na komunikat lotniska, ULC poinformował w komunikacie, że Prezes Urzędu "nie wydał odmowy zatwierdzenia rozkładu lotów przewoźnika lotniczego Turkish Airlines wykonywanych na trasach z Polski do Stambułu w sezonie rozkładowym Lato 2023".

"Prezes ULC nadal rozpatruje wniosek Turkish Airlines o zatwierdzenie rozkładu lotów na sezon letni na trasach Warszawa-Stambuł, Katowice-Stambuł, Warszawa-Antalya. Wniosek jest rozpatrywany w oparciu o przepisy ustawy Prawo lotnicze i Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o transporcie lotniczym" - poinformował ULC.

Urząd przypomniał, że zgodnie z tą umową, przewoźnicy lotniczy strony tureckiej i strony polskiej muszą dokonać ze sobą uzgodnień w zakresie realizowanych przewozów w danym sezonie rozkładowym.

Jak podał ULC, w sezonie zimowym 2022/2023 Polskie Linie Lotnicze LOT nie zgłosił zastrzeżeń do wykonywania przez Turkish Airlines lotów na trasie Stambuł-Katowice. "W związku z tym, Turkish Airlines może wykonywać loty do końca sezonu zimowego. Natomiast Polskie Linie Lotnicze LOT w piśmie z dnia 12 stycznia 2023 r. poinformowały ULC, że są zainteresowane rozpoczęciem lotów na trasie z Katowic do Stambułu. W związku z tym, zgodnie ze wspomnianą umową, w sezonie Lato 2023 obaj przewoźnicy muszą uzgodnić ze sobą rozkład lotów pomiędzy Polską a Turcją" - poinformował ULC.

Jak dodano, z informacji otrzymanych z PLL LOT 28 lutego 2023 r. wynika, że rozmowy między centralą PLL LOT i centralą Turkish Airlines w Stambule są na końcowym etapie. "Dopiero po uzyskaniu informacji o ostatecznym uzgodnieniu planów przewozowych obu przewoźników możliwe będzie podjęcie decyzji o zatwierdzeniu rozkładu Turkish Airlines na sezon letni na loty z i do Polski" - podał ULC.

"Wierzymy, że centrale obu przewoźników zakończą rozmowy niezwłocznie, tak aby decyzja w sprawie zatwierdzenia rozkładu Turkish Airlines przez ULC, mogła zostać podjęta jak najszybciej" - wskazał Urząd.

Rzecznik lotniska w Katowic Piotr Adamczyk powiedział PAP, że do tej pory lotnisko nie otrzymało oficjalnej informacji ze strony PLL LOT, że planuje latem uruchomić połączenie z Katowic do Stambułu.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost liczby podróżnych. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln osób, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z usług portu skorzystało 4,42 mln osób. Rok 2023, z liczbą pasażerów rzędu 5,3 mln osób, ma być rekordowy w historii lotniska.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl