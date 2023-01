Lotnisko w Szymanach obsłużyło w ubiegłym roku 113 tys. podróżnych

Lotnisko w mazurskich Szymanach pod Szczytnem odprawiło w ubiegłym roku 113,2 tys. pasażerów. Lotnisko liczy na to, że poziom ruchu pasażerskiego wróci do czasów sprzed pandemii za dwa lata.

Rzecznik prasowy lotniska w Szymanach na Mazurach Dariusz Naworski poinformował, że w ubiegłym roku w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury odbyło się 2.666 operacji lotniczych, w ramach których odprawiono 113,2 tys. pasażerów.

"Jest to 140 proc. wzrost w stosunku do ruchu pasażerskiego w 2021 roku. Pomimo dużego wzrostu liczby pasażerów w skali roku, ruch pasażerski udało się odbudować do poziomu blisko 75 proc. w stosunku do wyniku z 2019 roku, czyli ostatniego pełnego roku przed pandemią Covid-19 i najlepszego w historii warmińsko-mazurskiego portu pod względem liczby obsłużonych podróżnych" - poinformował Naworski i dodał, że prognozy branżowe przewidują, że pełna odbudowa ruchu lotniczego na europejskich lotniskach może być możliwa dopiero w 2025 roku.

"Rok 2022 na lotnisku Olsztyn-Mazury był czasem intensywnego rozwoju sektora usług cargo" - podał Naworski i dodał, że wykonano 31 operacji transportu towarów, w ramach których odprawiono łącznie ponad 70 ton ładunków. "Ważnym krokiem w rozwoju tego rodzaju działalności było nawiązanie współpracy z Welcome Airport Services - liderem branży agentów handlingowych w Polsce" - dodał rzecznik lotniska w Szymanach.

Naworski zapowiedział, że w bieżącym roku siatka połączeń Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury będzie obejmowała stałe, całoroczne kierunki oraz krajowe trasy sezonowe linii lotniczej Ryanair z/do Wrocławia i Krakowa, które wrócą do rozkładu lotów wiosną tego roku. Obecnie z Szyman można polecić do Londynu i Dortmundu.

