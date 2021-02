Lotos: asfalty wysokomodyfikowane pozwolą budować trwalsze i tańsze drogi

Dzięki wykorzystaniu asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA w Polsce będzie można budować trwalsze i tańsze drogi - czytamy we wtorkowej informacji Grupy Lotos wchodzącej w skład konsorcjum uczelni i spółek, które prowadziły projekt badawczy w tej sprawie.

W październiku 2019 r. Politechnika Gdańska (lider konsorcjum) wspólnie z Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz spółkami Budimex, Grupą Lotos i Orlen Asfalt podpisały umowę na realizację projektu badawczego "Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych".

Jak poinformowało we wtorek biuro prasowe Grupy Lotos, prowadzone przez kilkanaście miesięcy szeroko zakrojone prace badawcze zakończyły się sukcesem.

"Konsorcjum producentów i naukowców potwierdziło pozytywny wpływ asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami, czyli tzw. asfaltów HiMA (z ang. Highly Modified Asphalt), na właściwości funkcjonalne i trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej. W trakcie projektu opracowano propozycję nowych wymagań dla mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w podbudowie, oszacowano koszty budowy, utrzymania i eksploatacji dróg oraz określono wskaźniki oddziaływania na środowisko nawierzchni asfaltowej, w której zostały zastosowane asfalty typu HiMA" - podał koncern.

Z zakończonych badań wynika, że proponowane rozwiązania "wpływają znacząco na wydłużenie cyklu życia nawierzchni oraz zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania dróg". "Dzięki wpisaniu tej technologii do +Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych+ będzie ona bardziej przystępna dla projektantów i wykonawców dróg. Jest to nowy rozdział w rozwoju drogownictwa w Polsce" - podkreśliło biuro prasowe Grupy Lotos.

Prof. Piotr Jaskuła z Politechniki Gdańskiej podkreślił, że wykonane analizy potwierdziły "istotne wydłużenie trwałości nawierzchni, poprawę odporności na czynniki klimatyczne i obciążeniowe projektowanej konstrukcji nawierzchni", gdzie w podbudowie asfaltowej zostanie wykorzystany asfalt wysokomodyfikowany HiMA.

"Nawierzchnie będą w stanie przejąć istotnie większy ruch drogowy niż przewidziany dla typowych nawierzchni, co pozwoli dłużej je eksploatować niż typowo projektowane. Wydłużenie trwałości nawierzchni asfaltowych może dojść nawet do 50 lat" - ocenił Jaskuła.

Wyjaśnił, że nowe nawierzchnie z podbudową z asfaltem HiMA mogą być wykorzystywane w projektowaniu nawierzchni głównych dróg tranzytowych w obszarach pozamiejskich i miejskich.

"Zaletą nowych rozwiązań jest ograniczenie remontów i zabiegów utrzymaniowych tylko do górnych warstw nawierzchni, bez konieczności ingerencji w podbudowę asfaltową. Przyczyni się to do znacznego ograniczenia nakładów finansowych na utrzymanie dróg oraz zmniejszenie utrudnień w ruchu drogowym i poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg" - nadmienił naukowiec.

Teraz projekt wejdzie w kolejny etap.

"W najbliższych miesiącach firma Budimex wraz z partnerami planuje wykonanie odcinka próbnego z zastosowaniem zaproponowanych w pracy rozwiązań. Liczymy na partnerską współpracę z inwestorem. Wykorzystanie nowej technologii może przynieść oszczędności w utrzymaniu nowych dróg" - zapowiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Budimex S.A. Artur Popko.