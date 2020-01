Lotos ma dwie nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze w Norwegii

Norweska spółka Lotosu - Lotos Norge zdobyła dwie nowe licencje poszukiwawczo-wydobywcze w Norwegii - poinformował w czwartek Lotos. Oznacza to, że Lotos Norge będzie miał w portfelu 29 licencji.

Podczas corocznej rundy koncesyjnej, organizowanej przez norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii Lotos Norge wnioskowała o dwie licencje i zdobyła obydwie.

Na obszarach nowych licencji Lotos Norge będzie współpracować z firmą AkerBP. Jak podkreśliła gdańska spółka, obydwie licencje są istotne dla rozwoju aktualnie posiadanych aktywów. Wciąż pozostają tam zasoby ropy i gazu, których potwierdzenie i wydobycie jest możliwe m.in. dzięki istniejącej lub planowanej infrastrukturze technicznej.

Jedna z licencji to rozszerzenie obszaru Liatarnet, na którym w lipcu 2019 r. odkryto zasoby węglowodorów o szacowanej wielkości wydobywanej 80-200 mln boe (ekwiwalent baryłki ropy). Udział Lotos Norge w licencji wynosi 9,74 proc.

Druga to obszar niezbędny do efektywnego rozwoju licencji Trell and Trine, której potwierdzone zasoby to ok. 21 mln boe. Lotos Norge ma w niej 12 proc. udziałów. Decyzja o przygotowaniu planu zagospodarowaniu ma zostać podjęta w 2020 r.

Jak podkreśliła spółka, nowe licencje wpisują się w strategię rozwoju działalności Grupy Lotos w Norwegii.