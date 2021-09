Lotos Petrobaltic będzie korzystał z łączności krytycznej Tetra

Lotos Petrobaltic oraz Enspirion, spółka Energi z Grupy Orlen, podpisały we wtorek umowę o współpracy w zakresie świadczenia usługi komunikacji krytycznej Tetra. System umożliwia łączność dyspozytorów na lądzie z załogami platform wiertniczych i statków.

W imieniu spółek dwuletni kontrakt podpisali: prezes zarządu Enspiriona Tomasz Lesiewicz, prezes zarządu Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk oraz wiceprezes zarządu Lotos Petrobaltic ds. operacyjnych Sławomir Sadowski.

Tetra jest standardem cyfrowej, radiowej łączności dyspozytorskiej, który zapewnia nieprzerwaną, szyfrowaną komunikację głosową i transmisję danych. Przeznaczony jest dla użytkowników wymagających niezawodnej łączności profesjonalnej, m.in. dla sektora energetyki, służb bezpieczeństwa, ratownictwa, transportu czy utrzymania infrastruktury krytycznej. Enspirion jest spółką dedykowaną do udostępniania sieci Tetra innym podmiotom.

Jak podkreślono w czasie konferencji, infrastruktura sieci Tetra pokrywa się z obszarem działalności spółki Lotos Petrobaltic na Morzu Bałtyckim, dlatego w 2019 r. spółki nawiązały pierwszą, próbną współpracę w tym obszarze. W ramach ówczesnego porozumienia Enspirion wyposażył w usługę łączności krytycznej jednostki pływające, platformy oraz siedzibę Lotos Petrobaltic na lądzie. Po ponad roku testów podjęto decyzję o wykorzystaniu systemu jako bezpiecznego środka łączności pomiędzy centrum dyspozytorskim oraz platformami morskimi i statkami pracującymi w rejonie bałtyckich koncesji Lotos Petrobaltic.

"Jesteśmy zobligowani do tego, aby posiadać podwójny system łączności ze względów bezpieczeństwa. Trzy lata temu podjęliśmy współpracę z Enspirion. Powołaliśmy wspólny zespół. Przygotowana została infrastruktura, dzięki której będziemy mogli korzystać z systemu. Mamy zapewnioną stabilną łączność z naszymi jednostkami, które operują w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, z drugiej strony na naszych jednostkach na platformach są zainstalowane anteny systemu Tetra, które znacząco zwiększają jego zasięg. To doskonały przykład tego, jak dwie spółki mogą ze sobą współpracować. Ten system się sprawdził, dlatego podpisujemy kolejną umowę na dwa lata. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu usługi łączności Tetra także w trakcie przyszłych prac prowadzonych przez Lotos Petrobaltic na morskich farmach wiatrowych" - powiedział Grzegorz Strzelczyk.

Obecnie sieć Tetra zapewnia zasięg ok. 55 km w głąb morza, co dla Enspiriona stanowi potencjał do świadczenia usług łączności również dla innych podmiotów działających na południowym Bałtyku - przede wszystkim dla PKN Orlen, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), a także wielu firm prowadzących badania i pomiary na tej części akwenu.

Tego typu morskie instalacje w przyszłości mogą też obsługiwać kolejne projekty energetyczne, np. farmy wiatrowe offshore powstające na bałtyckiej Ławicy Słupskiej. Włączenie w przyszłości do systemu łączności krytycznej większej liczby podmiotów, zwłaszcza służb bezpieczeństwa publicznego, poprawiłoby bezpieczeństwo Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim - przekazano.

"Spotykamy się po trzech latach współpracy Enspiriona i Lotosu Petrobaltic w zakresie projektu łączności krytycznej na morzu. Projekt był trudny. Po drodze mieliśmy sporo wyzwań, nie tylko procesowych, ale też technologicznych. Osiągnęliśmy sukces - wypracowaliśmy profesjonalną, dojrzałą usługę łączności krytycznej na morzu, którą chcielibyśmy zaoferować nie tylko Petrobalticowi, ale też pozostałym interesariuszom realizującym swoją działalność biznesową na Bałtyku" - przekazał Tomasz Lesiewicz.

Aktualnie na morzach okalających północną Europę z łączności Tetra korzystają takie państwa jak: Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, gdzie system zapewnia komunikację z jednostkami pływającymi w bieżącej pracy, a także w sytuacjach kryzysowych.

