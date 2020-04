Lotos przekazał pogotowiu w Szczecinie1500 l. płynu do dezynfekcji

Lotos przekazał Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 1500 l. płynu do dezynfekcji - poinformowała w czwartek Grupa Lotos. Dodała, że warta 7 mln zł pomoc w walce z koronawirusem trafiła już m. in. do szpitali w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

Grupa zaznaczyła, że Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z 43 punktami stacjonowania obejmuje swoim zasięgiem całe województwo zachodniopomorskie, a w odpowiedzi na apel tej placówki, spółka Lotos Paliwa w trosce o bezpieczeństwo pracowników i pacjentów w okresie wzmożonych działań związanych z walką z koronawirusem, postanowiła przekazać płyn do dezynfekcji. Oceniła, że pozwoli to zabezpieczyć funkcjonowanie stacji przez najbliższe, trudne dni.

"Nasza pomoc trafia do tych, którzy są najbardziej zaangażowani w walkę z koronawirusem. To przede wszystkim służba zdrowia. Jako spółka Skarbu Państwa i firma społecznie odpowiedzialna uważamy, że takie działanie w tej sytuacji jest czymś naturalnym" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski.

"Równolegle nasza rafineria pracuje stabilnie, a wszystkie nasze stacje funkcjonują bez zakłóceń. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim pracownikom LOTOSU - tym na stacjach paliw, na terenie zakładu oraz tym przebywającym na platformach - za ich zaangażowanie i odpowiedzialność w tym trudnym czasie" - dodał.

Lotos przypomniał, że darowizna dla szczecińskiego pogotowia to kolejna z inicjatyw spółki Lotos Paliwa wspierająca działania służb sanitarnych i mundurowych zaangażowanych w walkę z koronawirusem, bo m. in. na wybranych stacjach paliw Lotosu umundurowani i poruszający się w oznakowanych pojazdach pracownicy Straży Granicznej, Wojska Polskiego, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej czy Służb Celno-Skarbowych otrzymują kawę, herbatę, gorącą czekoladę albo napój energetyczny.

Środki od Grupy Lotos - 5 mln zł - trafiły również do 4 wybranych placówek medycznych w woj. pomorskim i zachodniopomorskim: Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, oraz do dwóch szpitali jednoimiennych województw pomorskiego i zachodniopomorskiego: 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

"Dzięki tak wielkiej pomocy udało nam się już zakupić m.in. ambulans, 48 łóżek z szafkami, materace przeciwodleżynowe, uzdatniacz wody dla pacjentów zakaźnych oraz urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji powietrza z użyciem plazmy" - wymieniła cytowana w komunikacie Grupy rzecznik Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie Natalia Andruczyk, która oceniła, że jest to "nieocenione wsparcie" dla szpitala, który walczy z koronawirusem. "Dziękujemy za ten gest solidarności w trudnym czasie pandemii" - dodała.

Grupa przypomniała, że na wszystkich stacjach paliw Lotosu karetki i inne pojazdy należące do 19 zakaźnych szpitali jednoimiennych tankują za darmo - koncern przekazał dla tych placówek 2 mln zł w formie kart paliwowych.

Spółka wsparła również 7 Pomorską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej - jej żołnierze mogą na wybranych stacjach uzupełnić paliwo nie ponosząc żadnych kosztów.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Lotos to także sieć ponad 500 stacji paliw na terenie całego kraju. Grupa Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.