Lotos w trudnym roku obronił produkcję. Gorzej z wynikiem

Według Grupy Lotos ubiegły rok był dla branży petrochemicznej najgorszy w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Otoczenie rynkowe naznaczone zostało wymuszonymi przez pandemiczne obostrzenia spadkami popytu i zniżką cen. Grupa utrzymała wysokie obłożenie mocy produkcyjnych rafinerii i zredukowała zadłużenie, wyniki finansowe wyraźnie jednak spadły.

Czytaj także: Zofia Paryła o połączeniu z Orlenem: to szansa dla Lotosu W obliczu braku popytu na paliwo lotnicze grupa przekierowała produkcję na asfalty, których ceny pozostały na relatywnie wysokim poziomie. Wykorzystanie mocy produkcyjnych rafinerii udało się utrzymać na wysokim poziomie, wynoszącym 96,8 proc. Rafineria przerobiła ponad 10,197 mln ton węglowodorów – to niewiele mniej niż rok wcześniej, kiedy przerobiła 10,672 mln ton.Mimo trudnej sytuacji rynkowej grupa Lotos zmniejszyła zadłużenie o niemal 1 mld złotych.Nakłady inwestycyjne wyniosły w ubiegłym roku 842 mln zł, z czego 395 mln zł przypadło na segment wydobywczy (253 mln zł przypadło na inwestycje związane z wydobyciem w Norwegii i 111 mln zł na Bałtyku). Segment produkcji i handlu inwestował m.in. 65 mln zł instalację Węzła Odzysku Wodoru (tzw. WOW), która zgodnie z założeniami projektowymi umożliwi produkcję dodatkowej puli: 70 tys. ton LPG, 43 tys. ton benzyny surowej, 39 tys. ton benzyny lekkiej i prawie 9 tys. ton wodoru rocznie.W ub. roku finalizowano również prace nad projektem budowy czwartego nalewaka kolejowego, celem zwiększenia efektywności i opłacalności procesów produkcyjnych, a także ograniczenia uciążliwości dla środowiska i usprawnienia logistyki. Nalewak o wydajności 2,2 mln ton paliw rocznie, zapewni Grupie Lotos możliwość dostarczenia większej ilości oleju napędowego i benzyny na krajowy rynek.Według Jarosława Wróbla, wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji, projekty związane z energetyką odnawialną i wodorem będą jednymi z ważniejszych obszarów przyszłych inwestycji, co wynika z takich dokumentów jak Zielony Ład Unii Europejskiej, strategie wodorowe UE i Polski czy planów rozbudowy energetyki wiatrowej na Bałtyku.- Chcemy wykorzystać potencjał Lotosu na tworzącym sią rynku farm wiatrowych na Bałtyku, tak, żeby jak najwięcej pieniędzy z programu farm wiatrowych na Bałtyku zostało w Polsce – deklarował Jarosław Wróbel.Według Jarosława Wróbla poziom nakładów inwestycyjnych grupy ma w tym roku sięgnąć 1,3-1,4 mld złotych. Grupa rozpocznie m.in. inwestycje w nowym obszarze olejów bazowych, na co w tym roku ma przeznaczyć ok. 200 mln zł.Jarosław Wróbel poinformował także, że od marca trwa przegląd projektów inwestycyjnych grupy, mający pozwolić wybrać te, które przy obecnych uwarunkowaniach charakteryzują się największą efektywnością.- Będziemy się kierowali kwestią znaczącego podniesienia efektywności. Z drugiej strony chcemy znacząco obniżyć koszty i nakłady na jednostkowe zadania. Największą możliwość takich redukcji widzimy w segmencie upstream – powiedział Jarosław Wróbel.Szczegóły tegorocznych inwestycji i wpływu, jakie będzie na nie miało połączenie z Orlenem grupa przedstawi podczas czerwcowej konferencji. Jarosław Wróbel poinformował, że organizowane dwa razy do roku spotkania poświęcone inwestycjom mają być nowym elementem polityki informacyjnej w tym zakresie.