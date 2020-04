Lotos włącza się w akcję transportu sprzętu medycznego - po Świętach Wielkanocnych w Warszawie wyląduje największy samolot świata, którego pokład będzie wypełniony sprzętem medycznym zakupionym Lotos i KGHM Polska Miedź - poinformowała we wtorek Grupa Lotos.

Spółka poinformowała, że po Świętach Wielkanocnych na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie wyląduje największy samolot świata Antonow An-225, którego pokład będzie wypełniony sprzętem medycznym zakupionym wspólnie przez Grupę Lotos i KGHM Polska Miedź.

"Przygotowujemy się do transportu sprzętu medycznego na wielką skalę, który pomoże w walce z koronawirusem. Tak skomplikowaną operację logistyczną udaje nam się realizować w krótkim czasie dzięki dobrej współpracy spółek Skarbu Państwa z polskim rządem i Ministerstwem Aktywów Państwowych. Akcje takie jak ta dobitnie pokazują, że jednak kapitał ma narodowość. To nie pierwsza inicjatywa jaką LOTOS kieruje do służby zdrowia. Do tej pory wsparliśmy już finansowo m.in. wszystkie szpitale zakaźne w całym kraju" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski.

Lotos zaznaczył, że samolot, który przyleci do polski z Chin - Antonow An-225 - jest największym i najcięższym na świecie, a jego pokład zostanie wypełniony ładunkiem składającym się z przede wszystkim ze środków ochrony indywidualnej, m.in. kombinezonów oraz przyłbic.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Lotos to także sieć ponad 500 stacji paliw na terenie całego kraju. Grupa Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.