Lotos zgodnie z planem otwiera nową stację paliw

Spółka Lotos Paliwa - mimo stanu zagrożenia epidemicznego - zgodnie z planem otworzyła 506. stację paliw w swojej sieci - w Łapach, w woj. podlaskim, na przecięciu dróg wojewódzkich DW 681 oraz DW 682 - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Grupa Lotos.

"To 194 stacja franczyzowa w naszej sieci. Mimo stanu zagrożenia epidemicznego, udało nam się zrealizować z sukcesem ten projekt" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes ds. handlu detalicznego Lotos Paliwa Adam Pawłowicz.

Grupa zaznaczyła w komunikacie, że stacja w Łapach jest usytuowana przy drodze wojewódzkiej nr 682, w bardzo dobrej lokalizacji z możliwością wjazdu z obu kierunków ruchu.

Dodano, że stacja w Łapach przeszła dużą metamorfozę ze stacji lokalnej do najnowszego standardu Lotos. W ramach usług świadczonych na stacji klienci będą mogli oprócz robienia zakupów w sklepie, skorzystać z pełnej oferty Cafe Punkt, a uzupełnieniem oferty dla klientów stacji są dwie myjnie: automatyczna i ręczna oraz możliwość wykonania przeglądu rejestracyjnego w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Łącznie w województwie podlaskim funkcjonują 23 stacje Lotos, a w sieci koncernu w całym kraju działa 506 stacji - zgodnie ze strategią Grupy Lotos, liczba stacji systematycznie rośnie.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Grupa Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju oraz jest producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.