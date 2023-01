Loty z Łodzi do Brukseli także w letnim rozkładzie Ryanaira

Linia lotnicza Ryanair ogłosiła we wtorek, że połączenia z Łodzi do Brukseli znajdą się także w letnim rozkładzie, obowiązującym od kwietnia. Z Portu Lotniczego im. Reymonta będzie można latać do Brukseli Charleroi dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty.

O planach związanych z letnim rozkładem lotów linia lotnicza poinformowała we wtorek w Brukseli. Jak podano w komunikacie, od kwietnia połączenie będzie obsługiwane dwa razy w tygodniu w ramach rozkładu lotów na lato 2023.

Jak przypomniała rzeczniczka Portu Lotniczego w Łodzi Wioletta Gnacikowska, z łódzkiego lotniska do Brukseli Charleroi można latać dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty. Połączenie to jest dostępne od czerwca ubiegłego roku. Informacja o jego kontynuacji w rozkładzie letnim to bardzo dobra wiadomość.

W sumie w ubiegłym roku wprowadzono trzy nowe połączenia z Łodzi obsługiwane przez Ryanair - do Alicante, Brukseli Charleroi i Mediolanu Bergamo.

