Łożykowski z MF: dane z ewidencji podatkowych ułatwią rozliczenia podatku

W resorcie finansów nie są prowadzone żadne prace w zakresie tzw. testu przedsiębiorcy – mówi PAP dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w MF Aleksander Łożykowski. Celem przepisów wprowadzających obowiązek przesyłania danych z ewidencji podatkowych jest przede wszystkim ułatwienie rozliczenia podatku - dodaje.

W ramach Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów zaproponowało przepisy, które zobowiązują przedsiębiorców do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej danych z ewidencji podatkowych, prowadzonych przez firmy. Jak powiedział PAP dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, nowe regulacje mają trzy cele.

"Po pierwsze, chcemy ułatwić rozliczenia podatkowe osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Dzięki tym danym w przyszłości będziemy mogli wdrożyć podobny mechanizm jak ten, który stworzyliśmy dla osób pracujących na etatach w ramach Twojego e-PIT, czyli będzie to gotowe rozliczenia podatkowe dla przedsiębiorców. Teraz administracja podatkowa nie ma danych potrzebnych do tego, aby przygotować takie wstępne wypełnione zeznanie podatkowe" - powiedział Aleksander Łożykowski.

Dodał, że usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla przedsiębiorców jest dopiero planowana, w resorcie już trwają prace koncepcyjne nad rozwiązaniami, które osobom prowadzącym działalność gospodarczą mogą pomóc w rozliczeniach podatkowych. Resort też - jak powiedział Łożykowski - pracuje nad koncepcją aplikacji mobilnej, która również ryczałtowcom ułatwi rozliczenia podatkowe..

"Drugim celem wprowadzenia obowiązku przesyłania danych księgowych jest zwiększenie możliwości analitycznych KAS. W tej chwili, jeżeli urzędnik nie pójdzie na kontrolę i nie sprawdzi szczegółów w ewidencji podatnika, nie ma żadnych innych informacji, niż tylko zbiorcza wartość danych podatkowych, np. kosztów, przychodów czy zapłaconego podatku. Często się zdarza, że konieczna jest kontrola, aby upewnić się, że rozliczenia podatnika są prawidłowe. A to zabiera czas i służbom skarbowym, i podatnikowi. Gdy będziemy mieli dokładne dane o tym, co znajduje się w ewidencji w zakresie kosztów i przychodów i uzyskamy wiedzę, z czego dokładnie wynika wysokość podatku, takie kontrole nie będą potrzebne" - stwierdził dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w MF.

Przyznał, że już obecnie dzięki Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu VAT resort dysponuje sporym zestawem danych, ale nadal brakuje wielu informacji. Przede wszystkim MF zdobywa wiedzę o transakcji przeprowadzonej przez przedsiębiorcę, lecz nie ma wiadomości o tym, jak dana transakcja wpływa na podatek dochodowy.

"W JPK przygotowywanym w zakresie podatku dochodowego będziemy zbierać dane z innych kategorii, a więc np. w zakresie kosztów dowiemy się, czy dany wydatek jest powiązany z odpisem amortyzacyjnym, jakiego środka trwałego i w jaki sposób dokonywane są odpisy. W JPK VAT nie ma np. informacji o amortyzacji czy o kosztach pracowniczych, o tym, czy dany przychód podchodzi od podmiotu powiązanego, czy nie. Obecnie nadal jest dużo obszarów, które nie są objęte informacjami dostępnymi w ramach JPK VAT" - powiedział Łożykowski.

Zaznaczył, że obowiązek przesyłania danych księgowych obejmie zasadniczo wszystkich przedsiębiorców, a więc nie tylko samozatrudnionych, ale także osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników lub firmy. Zastrzegł także, że nowe regulacje nie wprowadzają zmian w sferze obowiązków podatkowych, tylko zajmują się kwestią dostarczania danych aparatowi skarbowemu.

"Twierdzenie, że będziemy wykorzystywać dane z firm do przeprowadzenia testu przedsiębiorcy nie mają oparcia w przepisach. Proponowana w przepisach zmiana dotyczy tylko tego, że firmy będą wysyłać dane, które i tak zwykle mają w formie elektronicznej. Wiele z nich już teraz korzysta z usług księgowych, które właśnie w formie elektronicznej prowadzą ewidencje. Takie dane i tak muszą być udostępniane służbom skarbowym w razie kontroli. Zatem jedyną zmianą, jaką przewidujemy będzie udostępnianie danych księgowych przez przedsiębiorców w sposób stały i w określonej formie" - stwierdził Łożykowski.

Kolejnym celem zmian, jakie w ramach "Polskiego Ładu" mają zostać wprowadzone w obowiązkach informacyjnych przedsiębiorców, jest zwiększenie skuteczności KAS w wykrywaniu nieprawidłowości.

"Większa wiedza o strukturze przychodów i kosztów oraz o innych elementach rozliczeń pozwoli przy wykorzystaniu analityki KAS na lepsze wykrywanie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, w tym takich praktyk jak np. płacenie pod stołem. KAS będzie w stanie szybciej wykrywać takie zjawiska dzięki dostępowi do danych firm w formie elektronicznej" - powiedział dyrektor.

Zastrzegł jednak, że nie będzie to oznaczało ostrzejszej polityki skarbówki choćby w zakresie uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.

"Warto zwrócić uwagę, że od pewnego już czasu przedsiębiorcy obserwują widoczną i korzystną dla nich tendencję, aby szerzej traktować katalog kosztów uzyskania przychodów. Nie zmierzamy do eliminacji wydatków prywatnych z rozliczeń podatkowych, liczy się tylko to, czy dany wydatek został poniesiony w celu uzyskania czy też zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Sposób prowadzenia ewidencji podatkowej nie ma żadnego związku z możliwością zaliczenia danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów" - powiedział Łożykowski.

Obecnie trwają konsultacje społeczne propozycji nowych przepisów zaproponowanych w ramach Polskiego Ładu, które mają potrwać do końca sierpnia. Według planów MF, nowe regulacje powinny wejść w życie w przyszłym roku.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

