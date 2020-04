LP: akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym kosztowała już 0,5 mln zł

Trzy dni akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym kosztowały do tej pory Lasy Państwowe 0,5 mln zł - poinformowała w środę rzeczniczka Lasów Anna Malinowska. Pożary gaszą m.in. cztery samoloty, do akcji wkroczy też śmigłowiec.

Malinowska wyjaśniła, że pożar, jaki wybuchł w Biebrzańskim Paku Narodowym, jest największym od dekad.

Pracownicy parku szacują, że obszar objęty - trwającym z przerwami od niedzieli - pożarem w tzw. basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego obejmuje już blisko 4 tys. hektarów. To wyliczenia oparte o informacje od służb pracujących na miejscu, dane z dronów i zdjęć satelitarnych. Palą się głównie łąki, trzcinowiska, torfowiska, zarośla, do których nie mają dojazdu ciężkie wozy strażackie.

W akcji gaśniczej i innych działaniach biorą udział strażacy zawodowi i ochotnicy, pracownicy parku narodowego i lasów państwowych, żołnierze WOT, okoliczni mieszkańcy; pomagają też samorządowcy.

Walkę z ogniem toczą także samoloty LP - na razie cztery gaśnicze dromadery M18B - po dwa z Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku i Olsztynie. Jeden samolot zabiera 1800 litrów wody.

"Dziś wysyłamy dodatkowo z lądowiska w Brynku nowoczesny śmigłowiec gaśniczy airbus AS350 (eurocopter) z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach" - poinformowała Malinowska. Śmigłowiec zabiera ze sobą jednorazowo 700 litrów wody.

Działania prowadzone z powietrza koordynują trzy lekkie samochody patrolowo-gaśnicze z nadleśnictw Augustów, Rajgród i Knyszyn.

Do pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym dochodzi rokrocznie, ale zwykle nie przekraczają one łącznie powierzchni 200 ha w ciągu jednego roku. Tak dużych pożarów jak obecny nie notowano od kilkunastu lat. Np. w 2002 roku, gdy pożary torfowisk nad Biebrzą były określane jako rekordowo duże, spłonęło 2,5 tys. hektarów. Prawie wszystkie pożary na tym terenie to umyślne lub nieumyślne podpalenia np. podczas wypalania traw, które jest karalne.

Biebrzański PN jest największym polskim parkiem narodowym - zajmuje ok. 59 tys. ha. Chroni cenne przyrodniczo obszary bagienne; jest ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych i łosia.

Od początku 2020 r. do początku bieżącego tygodnia we wszystkich lasach w Polsce wybuchło blisko 2700 pożarów, z czego ponad 600 - w Lasach Państwowych. Ponad trzy czwarte dotychczasowych pożarów było w kwietniu.