LPR: niemal cała Polska pokryta jest zasięgiem naszych śmigłowców

Załogi Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego realizują rocznie ok. 12 tys. misji. Niemal cała Polska pokryta jest zasięgiem naszych śmigłowców – poinformowała PAP rzeczniczka LPR Justyna Sochacka.

Jedną z ostatnich misji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego było przywiezienie 12 i 17 sierpnia odrzutowcem sześciu polskich obywateli rannych w wypadku autokaru w Chorwacji.

Samolotowy Zespół Transportowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wyposażony jest w cztery statki powietrzne - dwa samoloty turbośmigłowe Piaggio P.180 Avanti i w dwa samoloty odrzutowe Bombardier Learjet 75 Liberty.

Główne zadania Samolotowego Zespołu Transportowego to transport pacjentów wymagających opieki medycznej między zakładami opieki zdrowotnej, lotniczy transport medyczny poza granice kraju i transport do Polski obywateli naszego kraju, ofiar wypadków lub nagłych zachorowań, do których doszło poza granicami Polski.

"Jeśli chodzi o lotnicze zespoły ratownictwa medycznego w Polsce, to zastosowane tu rozwiązania systemowe są unikalne na skalę światową" - powiedziała PAP rzeczniczka LPR Justyna Sochacka.

Jak wskazała, w Polsce mamy 21 stałych baz HEMS i jedną sezonową, z czego cztery dyżurują w trybie całodobowym.

"Biorąc pod uwagę 60-kilometrowy promień działania każdej z baz, niemal cała Polska pokryta jest zasięgiem śmigłowców LPR (przy 100-kilometrowym promieniu pokrycie jest oczywiście 100-procentowe). Posiadamy bardzo nowoczesne wyposażenie medyczne, nie odbiegające od europejskich standardów. Nasze załogi podlegają ustawicznemu szkoleniu medycznemu, co przekłada się na wysoki poziom udzielanych świadczeń medycznych" - podkreśliła Sochacka.

Załogi HEMS realizują rocznie ok. 12 tys. misji (transportują ok. 8 tys. pacjentów). HEMS przewożą też organy do przeszczepów, ale są to pojedyncze przypadki. "Zdecydowanie więcej transportujemy biorców do przeszczepów" - poinformowała Sochacka.

Od początku istnienia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego załogi śmigłowcowe i samolotowe przetransportowały ponad 130 tys. pacjentów.

Obecnie śmigłowce stacjonują w 21 bazach stałych rozmieszczonych w całej Polsce i w jednej bazie sezonowej w Koszalinie, uruchamianej w czasie letnich wakacji.

Nowoczesny śmigłowiec EC 135/H135 w kilkanaście minut doleci do miejsca wypadku oddalonego o 60 kilometrów, w zależności od wiatru.

Wchodzący w skład LPR Samolotowy Zespół Transportowy (EMS - od ang. Emergency Medical Service) zlokalizowany jest na warszawskim lotnisku im. F. Chopina.

Zespół HEMS jest w stanie rozpocząć proces leczenia od momentu przylotu na miejsce zdarzenia, a także szybko przetransportować chorego do szpitalnego oddziału ratunkowego w ramach tzw. złotej godziny.

