Lubelskie: 10,5 mln dotacji dla samorządów na OZE

Ponad 10,5 mln zł dotacji na dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych otrzymało w czwartek sześć gmin w woj. lubelskim z Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość tych inwestycji wyniesie prawie 23 mln zł.

Stosowne umowy z marszałkiem województwa lubelskiego podpisali w czwartek w Lublinie wójtowie gmin: Godziszów, Batorz, Potok Wielki, Mełgiew, Rachanie oraz Wilkołaz.

"To kolejne gminy, które otrzymują to wsparcie. Ten kierunek jest bardzo właściwy, wpisujemy się w politykę walki o tzw. zielony ład, o to, by Lubelszczyzna, Polska była wolna od CO2.(…) To jeden z programów cieszących się największym zainteresowaniem, bo to są podwójne korzyści - dla gospodarstwa domowego to mniejsze rachunki za prąd, za energię, a dla państwa czyste powietrze" - powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W podlubelskiej gminie Mełgiew realizowane będą dwa projekty o łącznej wartości ponad 11 mln zł, w tym dofinasowanie unijne to łącznie ponad 5,3 mln zł. W ramach obu projektów zostaną zakupione i zainstalowane w gospodarstwach domowych ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, piece na biomasę - w sumie 757 sztuk. "Mieszkańcy gminy bardzo chcą inwestować w energię odnawialną. Cieszy nas to bardzo, a dzięki temu projektowi możemy im skutecznie w tym pomóc. Myślę, że będziemy jedną z bardziej ekologicznych gmin w woj. lubelskim" - powiedziała wójt gminy Mełgiew Magdalena Wójcik.

Gmina Rachanie realizować będzie projekt o wartości ponad 3,4 mln zł, ale w tym przypadku dofinasowanie unijne stanowić będzie 2,7 mln zł. "Dokładamy tylko 755 tys. zł. Tak wysoki poziom dofinasowania to premia za to, że nasza gmina ma czyste powietrze" - zaznaczył wójt gminy Rachanie Roman Miedziak. Projekt dotyczy instalacji w 276 gospodarstwach, w tym 150 to panele fotowoltaiczne, a 126 - kolektory słoneczne. "Myślę, że to przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców" - dodał wójt.

Podpisane w czwartek umowy dotyczą projektów wybranych w ostatnim konkursie na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w Lubelskiem, w kończącej się unijnej perspektywie finansowej. Do konkursu tego samorządy zgłosiły 210 projektów, dotacje przyznano 86 projektom z 76 gmin. Łączna kwota dofinasowania wyniesie 186 mln zł, niemal dwa razy więcej niż pierwotnie planowano.

Jak podał Stawiarski, w całej obecnej perspektywie finansowej, w latach 2014-2020, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie do instalacji OZE przeznaczono blisko 750 mln zł. "To była kwota za mała, została wydana co do grosza" - powiedział. Jego zdaniem na zaspokojenie zgłoszonych przez samorządy potrzeb i realizowanie wszystkich złożonych wniosków potrzeba jeszcze ok. 340 mln zł. Według Stawiarskiego można się spodziewać, że kolejne dotacje na ten cel będą w programach z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.