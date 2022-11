Lubelskie: 12 ofert w przetargu na budowę drogi ekspresowej S12 od Chełma do granicy z Ukrainą

Otworzyliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 od Chełma do granicy z Ukrainą; wpłynęło 12 ofert - poinformował w piątek lubelski oddział GDDKiA.

Lubelski oddział GDDKiA zakomunikował, że 12 ofert wpłynęło w ogłoszonym w sierpniu br. przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S12 od Chełma do granicy z Ukrainą.

Dyrektor lubelskiego oddziału dyrekcji Mirosław Czech cytowany w komunikacie podał, że dziesięć ofert zmieściło się w budżecie na ten cel, który wynosi ok. 1,3 mld zł. Jak dodał, złożone oferty zostaną ocenione pod względem ceny i przedłużenia o 5 lat okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze oraz mosty z wyposażeniem. "Wszyscy oferenci zadeklarowali przedłużenie okresów gwarancji jakości w obu kryteriach" - przekazał Czech.

Poinformował, że wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę trasy zaplanowano w przyszłym roku.

Zadaniem wykonawcy - podała dyrekcja - będzie zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

GDDKiA poinformowała, że oferty w przetargu złożyły: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor (1 mld zł), konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal, Polbud-Pomorze, Mosty Łódź i Antex II (1,079 mld zł), Stecol Corporation (1,08 mld zł), Mota-Engil Central Europe (1,217 mld zł), Budimex (1,228 mld zł), PORR (1,24 mld zł), Strabag (1,248 mld zł), Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret (1,25 mld zł), Mostostal Warszawa (1,272 mld zł), konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones (1,308 mld zł), Polaqua (1,399 mld zł), konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud (1,416 mld zł).

Jak wskazano, początek 23-kilometrowej dwujezdniowej drogi ekspresowej S12 z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie ekspresówka przetnie istniejącą drogę krajową nr 12. Następnie trasa przebiegać będzie po południowej stronie dk12, ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice i za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa - Dorohusk. W ramach inwestycji - wskazała GDDKiA - planowanych jest 16 wiaduktów, 59 przejść dla zwierząt oraz węzeł drogowy Dorohusk.

Poinformowano, że trwają także przetargi na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S12 w woj. lubelskim: Piaski - Dorohucza i Dorohucza - Chełm o łącznej długości ok. 32,3 km. Otwarcie ofert planowane jest w tym roku.

Jak wskazano, trasa przebiegać będzie po nowym śladzie, przetnie obszary rolnicze, ominie tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo.

Z powodu znalezienia odpadów przemysłowych pod ziemią - podano - z pierwotnych planów budowy dyrekcja wyłączyła blisko 6-kilometrowy odcinek w rejonie planowanego węzła Dorohucza. "Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej" - wskazała dyrekcja zastrzegając, że to najkrótsza droga do realizacji inwestycji.

GDDKiA zapowiedziała, że kolejnym odcinkiem S12 zaplanowanym do realizacji będzie blisko 14-kilometrowa obwodnica Chełma, dla której dyrekcja wyłoniła już wykonawcę. "Obecnie Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie robót w terenie" - wskazał Czech.

