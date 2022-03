Lubelskie: 1200 ciężarówek oczekuje na wyjazd z Polski na Białoruś w Koroszczynie

Około 1200 pojazdów ciężarowych czeka na wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie); czas oczekiwania wynosi ok. 40 godzin - podał PAP w poniedziałek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Deruś podał, że na wyjeździe z Polski funkcjonariusze w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany odprawili trzy ciężarówki.

Na wjeździe z Białorusi do Polski podczas ostatniej zmiany odprawiono 323 ciężarówki. "Według danych strony białoruskiej, po stronie białoruskiej na wjazd do Polski oczekuje ok. 240 pojazdów. Czas oczekiwania wynosi około dziewięciu godzin" - dodał rzecznik.

Na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie trwa od soboty protest przeciwko handlowaniu UE z Rosją i Białorusią. Uczestnicy namawiają kierowców tirów do zawrócenia znad granicy. Przedstawiciele inicjatywy społecznej Euromajdan-Warszawa zapowiedzieli zakończenie blokady na wtorek o godz. 8.

