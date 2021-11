Lubelskie: 19 godzin czekają kierowcy ciężarówek na odprawę w Koroszczynie

19 godzin czekają obecnie kierowcy ciężarówek na odprawę przez przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie). W kolejce na wyjazd z Polski stoi tysiąc pojazdów - poinformował PAP w niedzielę wieczorem rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Na wyjeździe z Polski przez polsko-białoruskie przejście w Koroszczynie w ostatnich 12 godzinach funkcjonariusze odprawili 558 samochodów ciężarowych. "Obecnie w kolejce na wyjazd z Polski jest tysiąc pojazdów ciężarowych. Szacunkowy czas oczekiwania to 19 godzin" - podał rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Na wjeździe do Polski po stronie białoruskiej funkcjonariusze odprawili 400 pojazdów ciężarowych. "Przed białoruskim przejściem w Kozłowiczach oczekuje ok. 400 pojazdów, tj. 12 godzin oczekiwania. Natomiast bezpośrednio przed polskim przejściem oczekuje na wjazd do Polski 100 pojazdów. Średni czas oczekiwania wynosi 4 godziny" - dodał Deruś.

W związku z kryzysem migracyjnym od wtorku 9 listopada zamknięte jest przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. "Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy" - podała SG w komunikacie. Podróżni kierowani są na przejścia graniczne w Terespolu, Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 36 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego 6,6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Jak przekazał PAP w niedzielę wieczorem rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dariusz Sienicki, na lubelskim odcinku granicy polsko-białoruskiej niedziela minęła spokojnie. "Nie odnotowaliśmy żadnych niepokojących wydarzeń" - dodał.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na terenie Podlasia. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug.

