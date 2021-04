Lubelskie: 2,7 mln zł na prace planistyczne dot. połączeń kolejowych

Blisko 2,7 mln zł będzie kosztować opracowanie dokumentacji planistycznej dotyczącej modernizacji lub budowy kilku połączeń kolejowych w woj. lubelskim. Inwestycje te zostały zgłoszone do Programu Kolej Plus.

"Rozwój nowoczesnych linii kolejowych to element +zielonego ładu+. Kolej będzie już niedługo najczystszym środkiem transportu, jeśli chodzi o emisję CO2 i Lubelskie musi w rozwoju tego środka transportu uczestniczyć" - powiedział w piątek marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Stawiarski podpisał z przedstawicielem spółki Databout trzy umowy na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla trzech projektów kolejowych: rewitalizacji połączenia Chełm - Włodawa, modernizacji linii kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek oraz utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/kopalnia LW Bogdanka. Koszty opracowania tej dokumentacji planistycznej - łącznie blisko 2,7 mln zł - ponosi samorząd woj. lubelskiego.

Te planowane inwestycje kolejowe zgłoszone zostały do realizacji w ramach rządowego Programu Kolej Plus. "Te dokumenty planistyczne, te koncepcje - które będą konsultowane przez wykonawców z samorządami lokalnymi, z przedsiębiorcami, ze społecznością lokalną - są niezbędne do tego, abyśmy mogli skorzystać z dofinasowania w ramach programu Kolej Plus i innych programów, które w moim przekonaniu w najbliższych latach będą finansować rozwój infrastruktury kolejowej" - podkreślił wicemarszałek woj. lubelskiego Michał Mulawa.

Prezes spółki Databout Tomasz Skowroński powiedział, że studium będzie zawierało m.in. wyznaczone przebiegi linii kolejowych, elementy umożliwiające planowanie i modelowanie transportu osób na danej trasie. "Mamy do czynienia z ponad 150 km linii kolejowych, z czego około 30 km to będą nowe odcinki" - zaznaczył Skowroński.

Planowana rewitalizacja linii 81 Chełm - Włodawa ma usprawnić to połączenie kolejowe, a dobudowanie ok. 4 km tej linii do centrum Włodawy poprawi dostępność transportu kolejowego w tym mieście. Wartość opracowania dokumentacji planistycznej dla tego projektu to blisko 1,3 mln zł.

Modernizacja linii kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek ma poprawić parametry tych linii, zwiększyć jej przepustowość i skrócić czasu przejazdu pociągów. Projekt przewiduje także budowę łącznicy omijającej stację Zawada. Za opracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla tej inwestycji samorząd zapłaci 353 tys. zł.

Utworzenie nowego połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/kopalnia węgla Bogdanka ma m.in. umożliwić dowożenie pracowników kopalni. Nowa linia kolejowa będzie służyć także przewozom towarowym na potrzeby zakładów zlokalizowanych w jej sąsiedztwie. Prace planistyczne dotyczące tej linii będą kosztowały ponad 1 mln zł.

Samorząd woj. lubelskiego zgłosił do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach programu Kolej Plus w sumie pięć projektów o łącznej wartości około 3 mld zł.

Dwa pozostałe projekty dotyczą budowy linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z budową odcinka linii do miasta Kraśnik oraz elektryfikacji linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin. Dokumentacja planistyczna dla tych projektów jest obecnie opracowywana.

Założeniem Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus do 2028 roku jest utworzenie lub usprawnienie połączeń kolejowych z miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 10 tysięcy do miast wojewódzkich. Dofinansowanie ze środków programu ma wynosić do 85 proc., pozostałą część stanowić będą środki własne samorządów. Ogólnopolski budżet Programu Kolej Plus, bez wkładu samorządów, to 5,6 mld zł.

