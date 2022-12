Lubelskie: 20 godzin oczekiwania kierowców tirów przed przejściem w Koroszczynie

Około 20 godzin czekają w piątek kierowcy ciężarówek na wyjazd na Białoruś przez przejście w Koroszczynie (Lubelskie). W kolejce jest 600 tirów – poinformowała PAP Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Na przejściach z Ukrainą czas oczekiwania na wyjazd z kraju to 10-12 godzin.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował w piątek, że według danych strony białoruskiej w kolejce na wyjazd z Białorusi do Polski stoi ok. 550 pojazdów ciężarowych, co oznacza 20 godzin oczekiwania. "Na kierunku wywozowym z Polski jest ok. 600 pojazdów ciężarowych. Szacunkowy czas oczekiwania wynosi 20 godzin" - dodał rzecznik.

Natomiast na przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim czas oczekiwania na odprawę ciężarówek jest mniejszy. W Dorohusku, po ukraińskiej stronie, stoi 130 pojazdów, tj. 5 godzin oczekiwania na wjazd do Polski. Na wyjazd z naszego kraju czeka 300 tirów - to 12 godzin oczekiwania. Na przejściu granicznym z Ukrainą w Hrebennem kierowcy ciężarówek czekają po obu stronach granicy po 10 godzin.

W Zosinie i Dołhobyczowie odprawy pojazdów ciężarowych o masie do 7,5 tony na kierunku przywozowym do Polski odbywają się na bieżąco. Natomiast na wyjazd do Ukrainy kierowcy ciężarówek czekają od 2 do 4 godzin.

"Ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej odprawili 4090 pojazdów ciężarowych na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim - 2027 na kierunku przywozowym do Polski i 2063 na kierunku wywozowym z Polski" - przekazał Michał Deruś.

W listopadzie ub.r. z powodu kryzysu migracyjnego zawieszono do odwołania odprawy na polsko-białoruskim przejściu w Kuźnicy w woj. podlaskim. Kierowcy ciężarówek kierowani są na towarowe przejścia graniczne w lubelskim Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu. Przyczyniło się to do znacznego wydłużenia czasu oczekiwania na wyjazd z Polski.

Kolejki do wyjazdu na Białoruś uległy skróceniu po tym, jak w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę wprowadzono najpierw ograniczenia związane z unijnym embargiem na towary, które mogłyby być wykorzystane do rosyjskich działań wojennych, a od połowy kwietnia - sankcje gospodarcze obejmujące zakaz transportu drogowego na terytorium UE przez przewoźników z Rosji i Białorusi.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl