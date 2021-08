Lubelskie: 254 tys. euro za konie na Letniej Aukcji w Janowie Podlaskim

19 koni za łączną kwotę 254 tys. euro sprzedano w poniedziałek na Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Za najwyższą cenę - 27 tys. euro - sprzedana została gniada klacz El Azja ze stadniny w Michałowie.

Na aukcję "Summer Arabian Horse Sale 2021" wystawiono łącznie 19 koni - 16 klaczy i trzy ogiery - ze stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie, Białce oraz ze stadnin prywatnych. Najwyższą cenę, 27 tys. euro, za michałowską klacz El Azja zaoferował nabywca z Belgii.

Po 25 tys. euro - osiągnęły dwa konie: dwuletnia Binella ze stadniny w Białce oraz pięcioletnia Cheroja z Michałowa. Pierwszą klacz wylicytował nabywca z Holandii, a drugą - z Polski. Inne konie wylicytowali kupcy m.in. z Włoch, Arabii Saudyjskiej, Niemiec.

"To niebywałe, że sprzedały się wszystkie konie. To pokazuje też, jak +wygłodniały+ jest ten rynek, ponieważ żaden koń nie sprzedał się poniżej ceny minimalnej wyznaczonej przez właściciela. Jak na aukcję poniedziałkową, gdzie nie było takich gwiazd, to jest na pewno dobry wynik" - powiedział Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - głównego organizatora imprezy.

W obu aukcjach - Pride of Poland i Summer Sale - sprzedano łącznie 33 koni za kwotę ponad 1,8 mln euro.

14 koni za łączną kwotę 1 mln 598 tys. euro sprzedano w niedzielę na 52. aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Najwyższe ceny na licytacji - po 450 tys. euro - osiągnęły dwa konie ze stadniny w Michałowie: gniady 11-letni ogier Equator oraz siwa 9-letnia klacz Emandorissa. Equatora wylicytował nabywca z Arabii Saudyjskiej, a Emandorissę - z Kataru. Za 250 tys. euro sprzedana została klacz Brodnica ze stadniny w Janowie Podlaskim, a 155 tys. euro wylicytowano za klacz El Maderę ze stadniny w Michałowie.

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę blisko 1,6 mln euro. Najwyższą cenę - 1 mln 250 tys. euro - wylicytowano za siwą klacz Perfinkę ze stadniny w Michałowie.

