Lubelskie: 293,8 mln z Polskiego Ładu na rozwój stref przemysłowych w regionie

W ramach piątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych samorządy z województwa lubelskiego otrzymały łącznie 293,8 mln zł na rozwój stref przemysłowych w Chełmie i powiecie bialskim - poinformował w sobotę wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Sprawka podał, że dwa samorządy z województwa lubelskiego otrzymały 293,8 mln zł na rozwój stref przemysłowych: Chełm (196 mln zł) i powiat bialski (97,8 mln zł). Dodał, że minimalny wkład własny samorządu w dofinansowane projekty wynosi 2 proc.

Prezydent Chełma Jakub Banaszek powiedział, że pieniądze zostaną przeznaczone na remont 11 km dróg i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, co stworzy szansę na nowe inwestycje i miejsca pracy. "W przypadku Chełma to szansa na dokończenie procesu tworzenia EuroParku, suchego portu i hubu logistycznego" - powiedział prezydent przypominając, że Chełm położony jest niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku i widzi zainteresowanie ze strony inwestorów z Ukrainy.

Natomiast wicestarosta bialski Janusz Skólimowski stwierdził, że dzięki rządowemu dofinansowaniu przebudowanych zostanie 7,2 km dróg, które obsłużą ok. 160 ha pod nowe inwestycje w sąsiedztwie suchego portu w Małaszewiczach. "Na terenie przeładunkowym portu Małaszewicze odprawia się w tej chwili 15 składów na dobę" - powiedział dodając, że po jego planowanej rozbudowie jego możliwości przeładunkowe zwiększą się do 55 składów na dobę. "To jest niemożliwe do obsłużenia przy obecnej infrastrukturze" - przyznał.

W sumie - podał wojewoda - samorządy z regionu otrzymały z Programu Inwestycji Strategicznych ponad 4,9 mld zł dofinansowania.

W piątek w Warszawie, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie związane z przyznaniem samorządom dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jak podała w komunikacie na swojej stronie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w ramach piątej edycji programu do gmin, powiatów i województw trafi blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych. Bezzwrotne dofinansowanie otrzymają 52 inwestycje.

Program realizowany jest przy współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl