Lubelskie: 3,5 mld zł na inwestycje kolejowe w regionie w ramach programu Kolej Plus

Ponad 300 km linii kolejowych objętych zostanie programem Kolej Plus w województwie lubelskim. Szacowana wartość pięciu inwestycji w regionie to około 3,5 mld zł – poinformowano we wtorek w Janowie Lubelskim na konferencji prasowej z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Minister Adamczyk uczestniczył w Janowie Lubelskim w uroczystości podpisania pięciu umów na realizację inwestycji kolejowych w województwie lubelskim, które powstaną w ramach rządowego programu Kolej Plus. Umowy w tej sprawie podpisali we wtorek prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel oraz marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Chodzi o modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych o łącznej długości ponad 300 km. Wartość wybranych do realizacji inwestycji na Lubelszczyźnie szacowana jest na 3,5 mld zł, z czego dofinansowanie rządowe wynosi 85 proc. tej kwoty.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Wskazał m.in. na budowę drogi Via Carpatia. "Ta droga na odcinku Rzeszów - Lublin już funkcjonuje i przynosi wiele korzyści gospodarczych, ale szczególnie kierowcom i mieszkańcom Janowa Lubelskiego. Z taką samą determinacją, jak realizowaliśmy połączenia drogowe (…), realizujemy program Kolej Plus" - powiedział.

"Program Kolej Plus wraz z połączeniami drogowymi likwiduje wykluczenie komunikacyjne" - zwrócił uwagę Adamczyk, podkreślając współprace rządu z samorządem podczas realizacji tego programu.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że na terenie województwa lubelskiego realizowanych będzie pięć inwestycji kolejowych. "To jest zarówno budowa nowych linii kolejowych, modernizacja istniejących, elektryfikacja i łącząca się z tymi inwestycjami dobudowa przystanków, modernizowanie tych, które są, poprawienie warunków dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się - to wszystko oznacza, że w perspektywie czasu będziemy mieli na Lubelszczyźnie stworzone warunki do tego, aby móc tym najlepszym środkiem transportu, jakim jest kolej, bezpiecznie i ekologicznie podróżować" - wyraził nadzieję Bittel.

Zdaniem Michała Moskala, dyrektora biura poselskiego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Janów Lubelski staje się symbolem odrodzenia kolei we wschodniej Polsce. "Doprowadzamy do tego, że pierwsze nowe linie kolejowe w Polsce będą powstawać tutaj na Lubelszczyźnie" - zaznaczył Moskal. Wskazał, że jest to realizacja marzeń ludzi z powiatu janowskiego od czasów międzywojennych, bo w tym okresie "w gazetach widzieliśmy, że już się toczy dyskusja, czy kiedyś w Janowie Lubelskim powstanie kolej - czy to będzie możliwe". "Po tych niespełna stu latach możemy powiedzieć, że w końcu jest ta kolej na Janów Lubelski, kolej na te mniejsze miejscowości" - zauważył.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił, że obecnie Lubelszczyzna znajduje się na przedostatnim miejscu pod względem nasycenia liniami kolejowymi w Polsce. "To jest 3,5 km na 100 km kw. (…) Jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, a przede wszystkim wykluczeni, jeśli chodzi o sieci kolejowe" - przekazał marszałek, dziękując jednocześnie, że Kolej Plus inwestuje w budowę nowych linii kolejowych na Lubelszczyźnie.

Prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel poinformował, że w ciągu dwóch najbliższych miesięcy zostaną ogłoszone postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowych. Zaapelował do samorządowców, szczególnie lokalnych, zwracając uwagę, że jednym z elementów będzie pozyskanie decyzji środowiskowych, pozwoleń, a przy nowych odcinkach być może jeszcze analizy, korekty przebiegu tras.

"Jeżeli wspólnie będziemy działać, żeby te dokumenty były szybciej, to nawet jak zakładamy, że w 2026 roku będziemy ogłaszać przetargi na budowę, to jest szansa, żeby te terminy skracać" - wyraził nadzieję Merchel.

W ramach programu Kolej Plus do 2029 r. ma zostać zrealizowanych w skali kraju 34 inwestycji o łącznej długości 1,2 tys. km, z czego 315 dotyczy rewitalizacji linii, 516 km odbudowy i rozbudowy linii, 189 km budowy nowych linii, a 183 km projektów dokumentacyjnych. Budżet programu wynosi 13,2 mld zł, z czego 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa.

Łączna wartość pięciu inwestycji o długości ponad 300 km w województwie lubelskim szacowana jest na 3,5 mld złotych. Chodzi o budowę linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w mieście Kraśnik (65 km), utworzenie połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/LW Bogdanka (25 km), rewitalizację połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w mieście Włodawa (51 km), elektryfikację linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin (107 km), prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec - Zawada - Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada (66 km).

Jak podały we wtorkowym komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe, Janów Lubelski, Biłgoraj, Łęczna, Włodawa będą miały dzięki temu szybkie połączenie kolejowe z Lublinem. Będą także lepsze podróże pociągiem z Łukowa, Kraśnika, Krasnegostawu, Zamościa do stolicy regionu.

Program Kolej Plus ma przyczynić się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Rządowy program zapewni m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do eksploatacji tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

