Lubelskie: 34 godziny oczekiwania kierowców tirów przed przejściem z Ukrainą w Dorohusku

Około 34 godzin czekają w niedzielę kierowcy tirów na wyjazd z Polski do Ukrainy przez przejście w Dorohusku (Lubelskie). W kolejce stoi 900 pojazdów – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. W Hrebennem czas oczekiwania na odprawę wynosi ok. 20 godzin.

Rzecznik IAS przekazał, że na przejściu w Dorohusku ruch samochodów ciężarowych na kierunku przywozowym z Ukrainy do Polski odbywa się na bieżąco. Na wyjeździe z Polski utworzyła się kolejka ok. 900 tirów, a szacowany czas oczekiwania na odprawę wynosi 34 godziny.

Natomiast po ukraińskiej stronie przejścia w Hrebennem znajduje się 250 pojazdów, co oznacza ok. 20 godzin oczekiwania na wjazd do Polski. Tyle samo godzin oczekują również kierowcy ciężarówek na wyjeździe do Ukrainy. Po polskiej stronie stoi 260 tirów.

Z kolei na przejściach z Ukrainą w Zosinie i Dołhobyczowie, gdzie odprawiane są pojazdy o masie do 7,5 t, ruch odbywa się na bieżąco, bez większych czasów oczekiwania - maksymalnie do 4 godzin.

"Ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili 3,6 tys. pojazdów ciężarowych i 3,6 tys. samochodów osobowych" - przekazał Deruś.

Polsko-ukraińska granica w woj. lubelskim liczy 296 km. W regionie są cztery drogowe przejścia graniczne z Ukrainą oraz dwa przejścia kolejowe (Dorohusk, Hrubieszów). W zeszłym roku ponad 7,1 mln osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę na przejściach w woj. lubelskim, z czego 4 mln odprawiono na wjeździe do Polski.

