Lubelskie: 38,5 mln dotacji dla firm na termomodernizację

Ponad 38,5 mln zł dofinasowania z funduszy unijnych otrzymają przedsiębiorcy w woj. lubelskim na termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła czy montaż instalacji fotowoltaicznych w firmach. Dotacje dotyczą realizacji łącznie 102 projektów.

"To kolejna pula pieniędzy dla lubelskich przedsiębiorców. Dla nich te projekty oznaczają obniżenie kosztów energii, a dla nas wszystkich efekty ekologiczne, czyli zmniejszenie emisji dwutlenku węgla" - powiedział marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski, który w środę wręczył umowy na dotacje przedstawicielom trzech firm - beneficjentów programu.

Dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw obejmie łącznie 102 projekty dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, wymiany źródeł ciepła czy montażu instalacji fotowoltaicznych w firmach. Łączna kwota dofinasowania to ponad 38,5 mln zł. "Kolejne umowy będziemy podpisywać sukcesywnie" - zapowiedział Stawiarski. Do końca maja mają być podpisane umowy ze wszystkimi beneficjentami.

Prawie 450 tys. zł, dofinansowania otrzymała spółka Pontes, prowadzona przez Archidiecezję Lubelską, na termomodernizację dwóch starych budynków które będą m.in. bazą noclegową dla turystów. Budynki te mają być ocieplone, zmodernizowane zostanie w nich centralne ogrzewanie, wymienione drzwi i okna, zamontowane będą instalacje solarne. Łączny koszt tych prac to ponad 1,1 mln zł. Jak powiedział prezes zarządu spółki ks. Jarosław Orkiszewski, jeden z budynków to dawna szkoła w Górecku Starym na Roztoczu, a drugi to budynek przy kościele w Częstoborowicach. "Ten projekt, ufam, zwiększy atrakcyjność tych miejsc" - zaznaczył. "Nazwa pontes z łaciny oznacza mosty. Naszym zadaniem jest budowanie mostów między ludźmi i między ludźmi a Bogiem" - dodał ks. Orkiszewski.

Dotację blisko 180 tys. zł otrzymała też spółka komunalna Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim, na termomodernizację budynku socjalno-biurowego, poprzez m.in. ocieplenie budynku, wymianę okien. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 500 tys. zł. "Budynek budowany był ponad 25 lat temu, wymaga modernizacji. Czekaliśmy na ten program, aby móc skorzystać z tej dotacji. (…) To budynek socjalno-biurowy, wydawałoby się nie tak ważny, ale dla nas bardzo ważny, a dzięki tej termomodernizacji zaoszczędzimy" - powiedział prezes zarządu PEC w Radzyniu Podlaskiem Jerzy Woźniak.

Łącznie do konkursu na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw zgłoszonych zostało 157 wniosków. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinasowania dla firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wynosiła do 500 tys. zł, dla dużych przedsiębiorstw - do 1 mln zł.