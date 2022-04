Lubelskie: 40 godziny oczekiwania na polsko-białoruskim przejściu w Koroszczynie

Kierowcy ciężarówek czekają około 40 godzin na wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie). W kolejce stoi 1200 tys. pojazdów - poinformował w niedzielę PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik przekazał, że na wyjeździe z Polski na Białoruś w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany funkcjonariusze odprawili 181 pojazdów ciężarowych.

Natomiast na kierunku przywozowym do Polski odprawiono 187 tirów, a ruch odbywa się na bieżąco.

Na drodze do towarowego przejścia granicznego w Koroszczynie zakończyła się w sobotę trwająca z przerwami od 12 marca br. blokada tirów zmierzających na Białoruś i do Rosji. Pikietujący przepuszczali tylko pojazdy przewożące zwierzęta i zmierzające tranzytem do innych krajów.

Protestujący zdecydowali się zakończyć blokadę po tym, jak w piątek wieczorem weszły w życie sankcje nałożone przez UE na Rosję za inwazję na Ukrainę, zakładające m.in. zakaz dla wszelkich rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych przewożenia towarów transportem drogowym na terenie UE, w tym w tranzycie.

W związku z kryzysem migracyjnym w listopadzie ub.r. zostało zamknięte do odwołania przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. Kierowcy ciężarówek kierowani są na towarowe przejścia graniczne w Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu. Ruch pojazdów osobowych i autokarów na granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim odbywa się przez drogowe przejście graniczne w Terespolu.

