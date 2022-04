Lubelskie: 43 godziny oczekiwania na polsko-białoruskim przejściu w Koroszczynie

Kierowcy ciężarówek czekają około 43 godzin na wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie). W kolejce stoi ok. 1,3 tys. pojazdów – poinformował w czwartek PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik przekazał, że na wyjeździe z Polski na Białoruś w ciągu nocnej zmiany funkcjonariusze odprawili 205 pojazdów ciężarowych. Natomiast na kierunku przywozowym do Polski odprawiono 317 tirów.

"Według danych strony białoruskiej na wjazd do Polski czeka ok. 270 ciężarówek, co daje 10 godzin oczekiwania" - podał Deruś.

W związku z kryzysem migracyjnym w listopadzie ub.r. zostało zamknięte do odwołania przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. Kierowcy ciężarówek kierowani są na towarowe przejścia graniczne w Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.

Ruch pojazdów osobowych i autokarów na granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim odbywa się przez drogowe przejście graniczne w Terespolu.

