Lubelskie: 436 mld zł dla samorządów z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Blisko 436 mln zł mają otrzymać samorządy w woj. lubelskim z Funduszu Inwestycji Samorządowych – poinformował w czwartek wojewoda lubelski Lech Sprawka. Fundusz ten jest elementem Tarczy Antykryzysowej dla jednostek samorządu terytorialnego.

"To jeden z najskuteczniejszych programów wsparcia jednostek samorządu terytorialnego" - powiedział Sprawka w czwartek na konferencji prasowej.

Wojewoda podkreślił, że Fundusz ma rekompensować samorządom ubytek dochodów, przede wszystkim z podatku PIT, spowodowany pandemią koronawirusa. Jest przeznaczony tylko na wsparcie prowadzonych przez samorządy inwestycji jak np. budowa szkół czy żłobków, modernizacja sieci wodociągowej, budowa dróg.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to 6 mld zł na dotacje dla gmin, miast i powiatów w Polsce. "W tych 6 mld zł województwo lubelskie partycypuje w wysokości 7,26 proc." - zaznaczył wojewoda.

Sprawka powiedział, że prognozowana łączna kwota dla samorządów województwa lubelskiego to 435,7 mln zł. Według prognoz, 20 powiatów otrzyma w sumie prawie 102,6 mln zł, cztery miasta na prawach powiatu (Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość) - ponad 68,4 mln zł, a gminy - 264,6 mln zł.

Wojewoda podkreślił, że przy wyliczeniu kwot dotacji dla poszczególnych samorządów brany jest pod uwagę udział wydatków inwestycyjnych w budżecie danej jednostki samorządu jak i poziom jej zamożności.

"Jest to program całkowicie apolityczny. Nie ma tutaj ani jednego elementu uznaniowości. Jest ścisły wzór matematyczny, precyzyjnie określony, który - niezależnie do barw politycznych, które dominują na terenie danej gminy czy powiatu - daje pełną partycypację (w programie - PAP), gdzie beneficjentem tak naprawdę są mieszkańcy" - powiedział Sprawka.

Poinformował, że program będzie "maksymalnie uproszczony", jeśli chodzi o realizację, a środki mają być uruchomione w drugiej połowie lipca.

"Wystarczy tylko wniosek jednostki samorządu terytorialnego, który będzie podstawą do uruchomienia tych środków, za pośrednictwem wojewody. Podstawowym warunkiem jest wydatkowanie tych środków na inwestycje. Mogą to być środki bezpośrednio przeznaczone na daną inwestycję, a może to być na zabezpieczenie wkładu własnego na projekty finansowane np. ze środków unijnych" - powiedział Sprawka.

Kwoty dotacji z Funduszu Inwestycji Samorządowych dla gmin i miast mogą wynosić od 0,5 mln zł do 93 mln zł, a dla powiatów od 0,5 mln zł do 20 mln zł. Wsparcie jest bezzwrotne. Środki z nowego funduszu będzie można wydatkować do końca 2022 r.

O środkach dla samorządów woj. lubelskiego z Funduszu Inwestycji Samorządowych mówił też w czwartek na konferencjach prasowych w Lublinie, Lubartowie i Łęcznej poseł PiS Sylwester Tułajew. Podkreślał, że Fundusz to inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy.

"Pan prezydent wielokrotnie wspierał samorządy lokalne. Przez pięć lat kadencji odwiedził wszystkie powiaty w Polsce, spotykał się z samorządami wspierał w każdym wymiarze" - mówił Tułajew w Lublinie.

Ustawę o możliwości stworzenia Funduszu Inwestycji Samorządowych przyjął Sejm. Teraz zajmuje się nią Senat.