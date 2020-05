Lubelskie: 47 mln zł na rewitalizację Zamościa i Białej Podlaskiej

Remonty i nowe zagospodarowanie starych budynków, urządzenie nowych placów na terenach zdegradowanych przewidują projekty rewitalizacji Zamościa i Białej Podlaskiej (Lubelskie). Ich łączna wartość to ok. 47 mln zł, w tym ponad 33 mln zł to dotacja unijna.

Umowy na dofinasowanie projektów odnowy przestrzeni miejskiej w Zamościu i Białej Podlaskiej podpisali w środę marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz prezydenci Zamościa - Andrzej Wnuk i Białej Podlaskiej - Michał Litwiniuk.

Stawiarski powiedział na wideokonferencji, że projekty te służyć mają nie tylko modernizacji infrastruktury, ale też ożywieniu życia społecznego na terenach zdegradowanych. "Rewitalizacja miast polega na odnawianiu tej tkanki, m.in. mieszkaniowej, ale i na tchnięciu nowych zadań do tych części rewitalizowanych" - zaznaczył marszałek.

W Zamościu rewitalizowany będzie m.in. teren dawnej Twierdzy Zamość w obrębie zabytkowego Starego Miasta. "Będziemy rewitalizować Bastion VI, czyli to, co pozostało po dawnej Twierdzy. W tej chwili jest tam szkoła. Chcemy w ramach tego projektu utworzyć tam hostel, gdzie młodzież, która uczy się w kierunku gastronomii i hotelarstwa, będzie mogła prowadzić praktyki i normalnie później pracować" - powiedział prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Jak dodał, na przedpolu Twierdzy ma też powstać skate park oraz tor modelarski dla modeli samolotów.

Projekt przewiduje też m.in. prace konserwatorskie kamienic na Starym Mieście i przebudowę ulic. Łącznie rewitalizacja obejmie 12 obiektów na obszarze blisko 6 ha powierzchni. Całkowita wartość projektu to ponad 25 mln zł, w tym blisko 16 mln zł to dofinasowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Remont i przebudowę sześciu budynków oraz infrastruktury na obszarze o łącznej powierzchni 2,9 ha przewiduje projekt, który będzie realizowany w Białej Podlaskiej. Prezydent tego miasta Michał Litwiniuk powiedział, że umożliwia to zrewitalizowanie m.in. zdegradowanych terenów poprzemysłowych. "Stworzymy nowe przedszkole, przebudowując na ten cel stary nieużytkowany budynek, stworzymy obszar integracji i rekreacji dla mieszkańców jednego z największych osiedli, zrewitalizujemy kompletnie tzw. rynek babski (targowisko- PAP), czyli jeden z najbardziej uczęszczanych obszarów handlowych w zabytkowej części miasta" - wymieniał Litwiniuk.

W ramach projektu ma być też m.in. odbudowana zabytkowa kamienica, a w innych starych budynkach po ich odnowie i przebudowie powstaną rodzinny dom dziecka i dom kultury. Całkowita wartość projektu realizowanego w Białej Podlaskiej to ponad 21,5 mln zł, z czego 17,5 mln zł stanowi wsparcie z funduszy unijnych.

Dotacja dla obu projektów została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.