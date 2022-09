Lubelskie: 5 tys. osób z cukrzycą weźmie udział w badaniach wzroku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Pięć tysięcy chorujących na cukrzycę będzie mogło wziąć udział w pilotażowym programie badań wzroku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ruszy on jesienią w woj. lubelskim. Innowacyjny projekt ma pomóc w wykryciu na wczesnym etapie retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki.

Pilotażowy program badawczy dotyczący telediagnostyki w diabetologii i okulistyce zrealizuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Instytutem Łączności. Kierownik medyczny, pomysłodawca projektu prof. Robert Rejdak wyjaśnił, że program obejmie w pierwszym etapie 5 tys. pacjentów chorujących na cukrzycę z województwa lubelskiego.

"To pionierski program w skali kraju. Badania będą wykonywane we współpracy z lekarzami rodzinnymi. Pacjenci z danego ośrodka będą poddawani nieinwazyjnemu badaniu, które polega na wykonaniu zdjęcia dna oka. Jeśli będzie trzeba, tym samym aparatem zostanie wykonane badanie w technologii angio-OCT. Po tym etapie, pacjenci z niepokojącymi wynikami zostaną skierowani na konsultacje do Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie" - poinformował prof. Rejdak.

Zaznaczył, że pilotażowy program badań wzroku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ma pomóc w wykryciu na wczesnym etapie retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki.

"Retinopatia prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych siatkówki oka i może skutkować pogorszeniem widzenia, a nawet utratą wzroku. W początkowej fazie nie daje żadnych objawów i jest widoczna tylko w badaniu okulistycznym. Dlatego rozpoznanie tej choroby na wczesnym etapie jest niezmiernie ważne dla skutecznego leczenia" - wyjaśnił profesor.

Badania, które ruszą na przełomie września i października, skierowane będą przede wszystkim do osób, które na co dzień mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.

"Jest to strategiczne rozwiązane, ponieważ przy tym wykluczeniu komunikacyjnym, Lubelszczyzna wydaje się idealna do wdrożenia programu" - dodał prof. Rejdak.

Pacjenci, wskazani przez lekarzy rodzinnych, będą diagnozowani w specjalnie przygotowanym pojeździe. Instytut Łączności będzie odpowiadał za przygotowanie pojazdu diagnostycznego i jego wyposażenie, także w środki mobilnej łączności i transmisji danych.

"Rola Instytutu Łączności z jednej strony polega na tym, aby zapewnić bardzo szybki przesył danych, a z drugiej strony na podstawie analizy tych zdjęć oka, specjaliści będą pracować nad algorytmami w celu wypracowania modelu uczenia maszynowego i gotowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dla potrzeb diagnostyki. Inicjatorem wprowadzania przez Instytut Łączności nowoczesnych rozwiązań cyfrowych opartych na sztucznej inteligencji w obszarze medycyny oraz udziału Instytutu w niniejszym projekcie jest sekretarz stanu w KPRM Janusz Cieszyński" - zaznaczył kierownik.

Koszt programu wynosi ponad 5 mln zł. Projekt dofinansowały Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Zdrowia.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl