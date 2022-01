Lubelskie: 50 godzin czekają kierowcy ciężarówek na przejściu w Koroszczynie

Pięćdziesiąt godzin czekają kierowcy ciężarówek na wyjazd z Polski przez przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie). W 50-kilometrowej kolejce znajduje się 1,5 tys. pojazdów.

Jak przekazał we wtorek wieczorem rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś, w ciągu 12-godzinnej zmiany na wyjeździe z Polski odprawiono 480 samochodów ciężarowych.

"Szacunkowy czas oczekiwania na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Koroszczynie wynosi około 50 godzin. W kolejce na odprawę czeka 1,5 tys. samochodów ciężarowych" - poinformował rzecznik.

We wtorek rano kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej przekazała PAP, że kolejka samochodów ciężarowych do polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Koroszczynie wynosi ok. 50 km i sięga do obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego.

Natomiast po białoruskiej stronie - na wjazd do Polski - czeka obecnie 100 tirów, co oznacza około 3 godziny oczekiwania. Podczas ostatniej zmiany odprawiono 435 pojazdów.

W związku z kryzysem migracyjnym 9 listopada ub.r. zostało zamknięte do odwołania przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. "Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy" - podała SG w komunikacie.

Kierowcy ciężarówek kierowani są na towarowe przejścia graniczne w Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu. Z kolei ruch pojazdów osobowych i autokarów na granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim odbywa się przez drogowe przejście graniczne w Terespolu.

