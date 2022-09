Lubelskie: 615 mln zł z pierwszej transzy na wypłatę dodatku węglowego

615 mln zł z pierwszej transzy na dodatek węglowy zostało przelanych na konta gmin z województwa lubelskiego – poinformował w czwartek wojewoda Lech Sprawka. Pozwoli to na wypłatę około 200 tys. dodatków węglowych w regionie.

"W środę otrzymaliśmy pierwszą transzę środków do przekazania gminom w wysokości 615 mln zł. W godzinach popołudniowych wykonaliśmy dyspozycje do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i te środki z konta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zeszły, stan rachunku został wyzerowany. To oznacza, że teraz po operacjach bankowych te środki znajdą się na rachunkach gmin, miast na prawach powiatu, i jednostki samorządu będą mogły te dodatki wypłacać" - przekazał w czwartek na konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka. Zaznaczył, że sukcesywnie, wraz z otrzymaniem kolejnych transzy, środki będą przekazywane dalej do gmin.

Zapytany o szacunkowe zapotrzebowanie na dodatek węglowy dla mieszkańców Lubelszczyzny sprecyzował, że chodzi o kwotę 1,7 mld zł według stanu prawnego z pierwotnego tekstu ustawy. "Ustawa nowelizująca weszła w życie 20 września i siłą rzeczy ta kwota może ulec zmianie. Przy czym, ten ruch może być w dwie strony. Pierwsza strona to obniżenie tej kwoty ze względu na zmiany w zapisach nowelizacji, a w drugą stronę - jeżeli przeszacowaliśmy szacunek wrześniowy" - wyjaśnił wojewoda.

Do tej pory mieszkańcy województwa lubelskiego złożyli - przed nowelizacją ustawy - 483 tys. wniosków o dodatek węglowy. Podkreślono, że pieniądze z pierwszej transzy, tj. 615 mln zł, pozwolą na wypłatę około 200 tys. dodatków węglowych.

Podpisana przez prezydenta 11 sierpnia br. ustawa o dodatku węglowym przewiduje dodatek w wysokości 3 tys. zł, który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Nabór wniosków ruszył w samorządach w drugiej połowie sierpnia br. Aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br. Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, gminy mają na jego wypłatę nie jak pierwotnie zakładano miesiąc, lecz dwa miesiące od złożenia wniosku.

Nowa ustawa precyzuje również, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

