Lubelskie: Akcja "Skarpetki św. Jana" na remont zabytkowego kościoła w Starym Bublu

Ks. Marcin Chudzik osobiście robi na drutach skarpetki, które są później licytowane. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na remont zabytkowego kościoła w Starym Bublu (Lubelskie).

Zabytkowy kościół św. Jana Ewangelisty w Starym Bublu należy do parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Gnojnie. "Jako parafia, licząca niespełna 500 osób, mamy dwa zabytkowe kościoły: murowany w Gnojnie i drewniany w Starym Bublu. Parafianie to głównie rolnicy, emeryci, renciści. Gdy powstał pomysł remontu kościoła w Starym Bublu, ludzie zaczęli składać swoje ofiary. Trzeba pamiętać, że przy każdym wniosku o dofinansowanie, potrzebny jest wkład własny, np. w ministerstwie to minimum 25 proc. całości budżetu - za to można dostać dodatkowe punkty. Ten próg był dla nas często nieosiągalny. Dlatego postanowiłem w jakiś sposób włączyć się w gromadzenie potrzebnych funduszy" - powiedział PAP proboszcz parafii w Gnojnie ks. Marcin Chudzik.

Podkreślił, że powstał wówczas pomysł internetowej "Zbiórki dla Jana", natomiast zimą ksiądz rozpoczął akcję pod nazwą "Skarpetki św. Jana", która polega na tym, że osobiście robi na drutach skarpety, a później licytuje je na koncie zbiórki na Facebooku.

Odnosząc się do tego, ile czasu zajmuje zrobienie jednej pary skarpetek odpowiedział, że "czasami dwa dni, czasem cztery". "Zależy, ile mam wolnego czasu. Staram się urozmaicać skarpetki wykonując proste wzory. Korzystam z różnokolorowej włóczki, aby każdy mógł coś wybrać dla siebie" - podkreślił.

Zapytany o to, jak nauczył się robić na drutach, odpowiedział, że po raz pierwszy zetknął się z tym na zajęciach technicznych w szkole. "Potem pojawiły się jakieś pierwsze prace, najpierw proste, później bardziej skomplikowane. Skarpetki uczyłem się robić dla tej akcji przy pomocy samouczków w internecie" - sprecyzował.

Remont zabytkowego kościoła w Starym Bublu trwa od 2017 r. Na samym początku, dzięki dotacji z Funduszu Kościelnego i rozpoczęciu zbiórki, udało się wymienić wszystkie okna. W kolejnych latach - z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o łącznej kwocie 380 tys. zł oraz funduszy, zgromadzonym w ramach akcji "Zbiórka dla Jana" - nastąpiła wymiana dachu i dwa etapy remontu ścian.

"Teraz zbieramy na odnowienie ściany frontowej, z wykonaniem zadaszenia, czeka nas remont stolarki drzwiowej i wykonanie opaski odwadniającej wokół kościoła. Pozwoli to na zamknięcie remontu strony zewnętrznej" - powiedział ks. Marcin Chudzik.

Obecny kościół św. Jana Ewangelisty w Starym Bublu został wzniesiony w XVIII wieku jako cerkiew unicka, następnie użytkowany był przez parafię prawosławną oraz parafię neounicką. Dopiero po II wojnie światowej - w związku z przemieszczeniem się ludności - świątynia została zwrócona katolikom i poświęcona przez ks. Zygmunta Syroczyńskiego jako kościół pw. św. Jana Ewangelisty.

Świątynia w Starym Bublu zbudowana jest z drewna. Nad nawą znajduje się czteropołaciowa kopuła zwieńczona ośmioboczną latarnią z hełmem i krzyżem. We wnętrzu kościoła mieści się neobarokowy ołtarz główny, powstały w 1924 r., najprawdopodobniej z użyciem starszych, XVIII- i XIX-wiecznych elementów. W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek maryjny, obraz Ostatniej Wieczerzy, a także rzeźby świętych Piotra i Pawła z XIX w. Natomiast w ołtarzach bocznych znajdują się ikony Chrystusa Pantokratora i św. Jana Teologa powstałe po 1875 r. Na zachód od kościoła położona jest dwukondygnacyjna dzwonnica.

