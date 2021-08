Lubelskie: Blisko 1,6 mln euro za konie na aukcji Pride of Poland

14 koni za łączną kwotę 1 mln 598 tys. euro sprzedano w niedzielę na 52. aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Najwyższe ceny na licytacji – po 450 tys. euro - osiągnęły dwa konie ze stadniny w Michałowie: gniady ogier Equator oraz siwa klacz Emandorissa.

"Jestem zadowolony z tego wyniku, bo się obawiałem przed aukcją. To było wróżenie z fusów. 1,6 mln euro to jest bardzo dobry wynik, to jest ponad 7 mln zł. Stadnina w Michałowie dzisiaj zarobiła ponad milion euro" - powiedział po aukcji Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - głównego organizatora imprezy.

Na tegoroczną aukcję Pride of Poland wystawiono 16 koni arabskich czystej krwi - 13 klaczy i 3 ogiery - w większości z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Najwyższe ceny na licytacji - po 450 tys. euro - osiągnęły dwa konie ze stadniny w Michałowie: gniady 11-letni ogier Equator oraz siwa 9-letnia klacz Emandorissa. Equatora wylicytował nabywca z Arabii Saudyjskiej, a Emandorissę - z Kataru.

Za 250 tys. euro sprzedana została klacz Brodnica ze stadniny w Janowie Podlaskim, a 155 tys. euro wylicytowano za klacz El Maderę ze stadniny w Michałowie.

Dwa konie nie osiągnęły na licytacji zakładanej przez właścicieli ceny minimalnej i nie zostały sprzedane.

Chalimoniuk powiedział, że na aukcję przyjechało rekordowo dużo kupujących - ok. 50. Kupcy pochodzili z 29 krajów, m.in. Belgii, Szwecji, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Szwajcarii, Holandii.

"Widać pewne +wygłodnienie+ na rynku. Zastanawiałem się, czy pandemia przyniesie efekt pozytywny, czy negatywny. Był głód imprezy, bo przez cały czempionat były pełne trybuny i gości nie brakowało" - powiedział.

Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich Krzysztof Poszepczyński powiedział dziennikarzom, że popyt na konie arabskie jest cały czas, choć "raz idzie do góry, raz idzie w dół". "Ogólnie rzecz biorąc, konie się sprzedają, natomiast kwestia jest oczywiście ceny" - powiedział. Dodał, że w ostatnim czasie ceny te "trochę zmalały".

Poszepczyński podkreślił, że kupcy są zainteresowani polskimi końmi. "Generalnie polskie konie są cenione na całym świecie, z tego co się orientuję, to jednym z największych odbiorców jest jednak Bliski Wschód" - zaznaczył.

W poniedziałek w Janowie Podlaskim odbędzie się jeszcze Letnia Aukcja Koni Arabskich Summer Sale, na którą wystawiono 19 koni - 16 klaczy i trzy ogiery.

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę blisko 1,6 mln euro. Najwyższą cenę - 1 mln 250 tys. euro - wylicytowano za siwą klacz Perfinkę ze stadniny w Michałowie.

Aukcję Pride of Poland poprzedził w Janowie Podlaskim trzydniowy 43. Narodowy Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi. W pokazie łącznie zaprezentowano 150 koni z państwowych stadnin i hodowli prywatnych.

