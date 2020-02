Lubelskie: Blisko 3,3 mln zł dotacji na inwestycje na drogach lokalnych z PROW

Blisko 3,3 mln zł dotacji na inwestycje drogowe otrzymają cztery samorządy z woj. lubelskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowy podpisane w czwartek z zarządem województwa przewidują budowę lub modernizację dróg o długości prawie 4,5 km.

Wicemarszałek woj. lubelskiego Michał Mulawa, który wręczył samorządowcom umowy, podkreślił, że choć dotacje nie należą do najwyższych, to wspierane inwestycje drogowe są ważne dla lokalnych społeczności. Zaznaczył, że to już ostatnie umowy na wspieranie inwestycji drogowych z PROW w regionie w kończącym się okresie budżetowym.

"Trwają prace nad nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, prowadzone są negocjacje w Brukseli, jesteśmy przekonani, że w nowym okresie programowania tych środków będzie co najmniej tyle samo, co w tym, który mija" - powiedział Mulawa.

"Województwo lubelskie jest typowo rolnicze, nasze tereny wiejskie też zasługują na rozwój, na dodatkowe wsparcie ze strony samorządu województwa i Unii Europejskiej" - dodał Mulawa.

Samorządowcy mówili dziennikarzom, że inwestycje drogowe to jedne z najważniejszych na terenach wiejskich. Starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski powiedział, że w tym roku w jego powiacie remontowanych będzie pięć odcinków dróg o łącznej długości blisko 30 km, dzięki wsparciu ze środków państwowych i unijnych.

"Tego nigdy wcześniej nie było w historii powiatu radzyńskiego, żeby taka liczba dróg była remontowana. Powiatu nigdy nie było stać na tak duże inwestycje, brakowało tego +tlenu", którym są teraz środki zewnętrzne" - powiedział Niebrzegowski.

Powiat radzyński na mocy podpisanej w czwartek umowy otrzyma blisko 690 tys. zł dotacji na modernizację ponad 1,5 km drogi powiatowej w miejscowości Białka. Wartość całej inwestycji wyniesie blisko 1,1 mln zł. "To ważna droga dla nas, stanowi dojazd do krajowej drogi nr 19. Prowadzi ona też do szkoły, zbudujemy tam chodnik, to będzie miało duże znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci" - dodał Niebrzegowski.

Gmina Dołhobyczów otrzyma ponad 670 tys. zł na przebudowę przeszło 0,5 km drogi w Dołhobyczowie, która będzie kosztowała ponad 1 mln zł.

"Przebudujemy ulicę Parkową w Dołhobyczowie, która teraz jest ułożona z płyt betonowych, bardzo złej jakości. To zabytkowy trakt prowadzący do dawnego pałacu, cały ten obszar jest rewitalizowany. Droga po remoncie będzie ciągiem pieszo-jezdnym, wykonanym z kostki granitowej, mamy nadzieję, że stanie się atrakcją turystyczną" - powiedział wójt gminy Dołhobyczów Grzegorz Drewnik.

Ponad 1 mln zł dotacji otrzyma też gmina Wola Uhruska na budowę ponad 700 m nowej drogi w Woli Uhruskiej za 1,9 mln zł, natomiast gmina Urszulin - ponad 850 tys. zł na modernizację 1,5 km drogi w miejscowości Wytyczno, która będzie kosztowała 1,9 mln zł.