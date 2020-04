Lubelskie: Bogdanka przekaże 240 tys. zł na walkę z koronawirusem

200 tys. zł na sprzęt dla laboratorium wirusologicznego oraz 40 tys. zł dla dwu szpitali w regionie przekaże kopalnia w Bogdance (Lubelskie). Łącznie na pomoc w walce z koronawirusem Bogdanka przeznaczyła już 740 tys. zł – poinformowała w piątek spółka.

Prezes zarządu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka Artur Wasil podkreślił, że obecny czas pandemii wymaga od wszystkich solidarności i zaangażowania. "Dlatego naszym obowiązkiem jest pomóc tym, którzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Blisko współpracujemy z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Wojewodą Lubelskim, aby nasze wsparcie trafiało tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Mamy nadzieję, że przekazane środki przyczynią się do zatrzymania rozprzestrzeniania się pandemii" - powiedział Wasil cytowany w komunikacie.

Kwota 200 tys. złotych zostanie przekazana Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Bożego w Lublinie wskazanemu przez władze województwa jako podmiot, którego zadaniem będzie dokonanie zakupu urządzeń niezbędnych do utworzenia dodatkowego laboratorium wirusologicznego. Urządzenia te trafią do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Nowe laboratorium pozwoli na zwiększenie liczby wykonywanych lokalnie badań do 400 na dobę.

Ponadto Bogdanka kwotą 40 tys. zł wesprze dwa szpitale, z którymi od lat współpracuje: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej. Darowizny będą przeznaczone na zakup maseczek oraz innych środków zabezpieczających dla kadry medycznej.

Bogdanka na walkę z koronawirusem przekazała już wcześniej 500 tys. złotych, które skierowane zostały do lubelskich szpitali i służb sanitarnych.

W kopalni w Bogdance wprowadzone zostały zmiany organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie pracowników i ich rodzin przed zakażeniem koronawirusem, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania - podała spółka. Zmieniono system pracy pod ziemią, wprowadzono restrykcyjne nakazy dotyczące używania sprzętu ochronnego, takiego jak maski i rękawice, zbudowano kilkadziesiąt dodatkowych, podziemnych punktów mycia rąk, wprowadzono dodatkową dezynfekcję urządzeń.

U wszystkich osób wchodzących i wjeżdżających na teren zakładu obowiązkowo kontrolowana jest temperatura ciała. Kopalnia nie przyjmuje interesantów z zewnątrz, a część jej pracowników administracyjnych pracuje zdalnie. W zakładzie działa specjalny sztab i zespoły robocze, zarządzające sytuacją na bieżąco.

Grupa kapitałowa LW Bogdanka zatrudnia około 5,6 tys. osób.