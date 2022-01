Lubelskie: Burgas, Split i Antalya w letniej ofercie lotniska w Lublinie

Burgas, Split i Antalya – do tych miast w nadchodzące lato będą mogli polecieć pasażerowie z Portu Lotniczego Lublin. Jak dodano, trwają rozmowy, by rejsy z Lublina do Gdańska w sezonie letnim były wykonywane dwa razy w tygodniu przez linie PLL LOT.

"Na wakacyjne rejsy zawsze czekamy z niecierpliwością. Mimo trudnej sytuacji branży lotniczej, związanej z restrykcjami sanitarnymi, udało nam się wypracować, z naszymi biznesowymi partnerami, atrakcyjną ofertę dla mieszkańców Lubelskiego" - zaznaczył cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

W tym roku z lubelskiego lotniska będzie można polecieć w wakacje m.in. do Burgas w Bułgarii i chorwackiego Splitu. Loty do Burgas będą odbywały się dwa razy w tygodniu - w poniedziałki oraz w piątki. Rejsy zaplanowano w dniach od 17 czerwca do 12 września. Również loty do Splitu przewidziano w poniedziałki i w piątki od 13 czerwca do 23 września.

Jak podkreślono w komunikacie, obie te destynacje znajdowały się w ubiegłorocznej wakacyjnej ofercie lubelskiego lotniska "ciesząc się dużym powodzeniem". "Podobnie było z lotami nad polskie morze, do Gdańska. Dlatego trwają rozmowy, aby rejsy z Lublina do Trójmiasta, które po ubiegłorocznych wakacjach pozostały w siatce połączeń na cały rok, w sezonie letnim były wykonywane przez linie PLL LOT częściej, dwa razy w tygodniu" - podano w komunikacie.

Do siatki połączeń wróci po kilku latach turecki kurort Antalya nad Morzem Śródziemnym. "Jestem pewien, że także ta destynacja spodoba się mieszkańcom regionu, zarówno tym, którzy ją dobrze znają z poprzednich podróży, jak i tych, którzy szukają nowych inspiracji na wakacje" - dodał prezes Hawryluk.

Lotnisko w Lublinie zostało oddane do użytku w 2012 roku. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty do kodu D, czyli wielkości Boeing 767 czy Airbus A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: Województwo Lubelskie, Gmina Lublin, Gmina Miejska Świdnik i Powiat Świdnik.

