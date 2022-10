Lubelskie: Chełm otrzymał blisko 200 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych

Miasto otrzymało blisko 200 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych na m.in. rozbudowę dróg, które stworzą warunku do rozwoju strefy przemysłowej - poinformował w piątek prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Banaszek podał w piątek na Facebooku, że wniosek miasta o dofinansowanie z Polskiego Ładu został pozytywnie rozpatrzony. "Dzisiaj otrzymaliśmy najwyższą w historii miasta dotację - prawie 200 mln zł - także na chełmskie drogi" - napisał na Facebooku prezydent Chełma dodając, że włącznie ze środkami przyznanymi w piątek miasto uzyskało już ponad 700 mln zł na inwestycje.

Pisząc o "potężnym zastrzyku finansowym" wyjaśnił, że pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę ok. 9,3 km dróg wojewódzkich i ok. 2,2 km powiatowych, a także na infrastrukturę techniczną i drogową (kanalizacja deszczowa, wodna i sanitarna), która stworzy warunki do rozwoju terminala intermodalnego i EuroParku w Chełmie. Wskazując na konkretne inwestycje wymienił: przebudowę dróg powiatowych nr 1880L, 1920L i 1893L oraz podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 844 i 812.

Jak podał Banaszek, tereny pod terminal położone są przy ul. Wschodniej w Chełmie, przy liniach kolejowych nr 7 (normalnotorowej), nr 63 (szerokotorowej) i w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 12, które prowadzą do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku i są wpisane w Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T).

W piątek w Warszawie, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie związane z przyznaniem samorządom dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Jak podała w komunikacie na swojej stronie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w ramach piątej edycji programu do gmin, powiatów i województw trafi blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych. Bezzwrotne dofinansowanie otrzymają 52 inwestycje.

Program realizowany jest przy współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

