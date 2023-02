Lubelskie: Do 30 godzin oczekiwania kierowców tirów na wjazd do Polski z Ukrainy

Około 30 godzin czekają we wtorek kierowcy tirów na wjazd do Polski z Ukrainy przez przejście graniczne w Hrebennem (Lubelskie). W kolejce stoi 400 pojazdów – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. W Dorohusku, po ukraińskiej stronie czeka ok. 380 ciężarówek.

Rzecznik IAS przekazał, że na przejściu w Hrebennem ruch samochodów ciężarowych na kierunku wywozowym z Polski do Ukrainy odbywa się na bieżąco. Po ukraińskiej stronie granicy stoi 400 tirów, co oznacza ok. 30 godzin oczekiwania.

Na przejściu z Ukrainą w Dorohusku kolejki ciężarówek utworzyły się również tylko po ukraińskiej stronie. "Na kierunku przywozowym po stronie polskiej odprawy odbywają się na bieżąco. Po stronie ukraińskiej oczekuje do kontroli weterynaryjnej ok. 380 pojazdów ciężarowych. Szacunkowy czas oczekiwania to 17 godzin" - poinformował Michał Deruś.

Z kolei na przejściach z Ukrainą w Zosinie i Dołhobyczowie, gdzie odprawiane są pojazdy o masie do 7,5 t, ruch odbywa się na bieżąco, bez czasów oczekiwania.

"Ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili 3,7 tys. pojazdów ciężarowych i 3,1 tys. samochodów osobowych" - przekazał Deruś.

Polsko-ukraińska granica w woj. lubelskim liczy 296 km. W regionie są cztery drogowe przejścia graniczne z Ukrainą oraz dwa przejścia kolejowe (Dorohusk, Hrubieszów). W zeszłym roku ponad 7,1 mln osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę na przejściach w woj. lubelskim, z czego 4 mln odprawiono na wjeździe do Polski.

