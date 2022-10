Lubelskie: Dodatkowych 880 mln zł trafi do samorządów w województwie lubelskim

Dodatkowych 880 mln zł trafi w tym roku do lubelskich samorządów z tytułu udziału we wpływach z PIT – poinformował w poniedziałek wojewoda lubelski Lech Sprawka. Wyjaśnił, że środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące lub inwestycje.

Nowelizacja ustawy o dochodach JST (jednostek samorządu terytorialnego) przewiduje przekazanie samorządom w całym kraju dodatkowych 13,7 mld zł jeszcze w 2022 r. Pieniądze te mają m.in. rekompensować ubytki w dochodach bieżących.

Podczas poniedziałkowego briefingu w Lublinie wojewoda Lech Sprawka podał, że do samorządów województwa lubelskiego trafi łącznie blisko 880 mln zł, z czego najwięcej - 691 mln zł do gmin, 156 mln zł do powiatów i 32 mln zł do samorządu województwa. Pierwsza transza została przelana; druga ma zostać przekazana do końca listopada br., trzecia - do końca roku.

Najwięcej dodatkowych środków ma otrzymać Lublin - 73 mln zł, samorząd województwa - 32 mln zł, miasta Zamość, Chełm, Biała Podlaska - po 13 mln zł.

Jak wyjaśnił wojewoda, samorządy będą mogły przeznaczyć je na wydatki bieżące w drodze zmian w uchwale budżetowej, czy też na wydatki majątkowe, na inwestycje. "Jest to o tyle istotne, że w wyniku zmian warunków realizacji inwestycji, związanych np. w wielu przypadkach z inflacją, samorządom brakuje środków na wkład własny do rozstrzygniętych postępowań konkursowych, chociażby inwestycji strategicznych Polskiego Ładu, czy też inwestycji związanych z rządowym funduszem rozwoju dróg lokalnych" - powiedział Sprawka.

Przekazał, że kwota 13,7 mld zł w skali Polski złożona jest z dwóch kwot składowych: 7,8 mld zł to kwota do podziału między wszystkie samorządy - proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2023 dochodów gmin z tytułu udziału w podatku PIT, natomiast 5,9 mld zł to wsparcie przede wszystkim dla mniejszych i mniej zamożnych samorządów.

"Są dwa motywy rozdziału tych środków: pierwszy to kwestia uzupełnienia pewnych dochodów gmin z tytułu udziału w podatku PIT, czyli podatku od osób fizycznych, druga to wsparcie przede wszystkim dla mniejszych i mniej zamożnych samorządów. Kierując się tymi dwoma kryteriami nastąpił rozdział tych środków między samorządy tych trzech szczebli według określonego algorytmu, nie ma tu uznaniowości" - podkreślił wojewoda lubelski.

