Lubelskie: Dotacje na rewitalizację m.in. zabytków i parków

Renowacja zabytkowego dworku w Woli Okrzejskiej, modernizacja Parku Zdrojowego w Nałęczowie, konserwacja zabytkowego średniowiecznego pieca do wypalania cegły w Kraśniku znalazły się wśród przedsięwzięć, które otrzymały dofinasowanie z Unii Europejskiej.

Umowy dotyczące dofinasowania projektów ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, podpisali w poniedziałek marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski i przedstawiciele samorządów - powiatów łukowskiego i puławskiego, miast Kraśnika i Krasnegostawu oraz gminy Nałęczów. Łączna wartość dofinansowania, jakie otrzymały te samorządy to blisko 7,5 mln zł.

"Dziś umowy podpisujemy na sześć projektów, ale jest ich o wiele więcej. Do konkursu zgłoszonych zostało 49 projektów, dofinasowanie otrzyma 41" - powiedział Stawiarski.

Powiat łukowski otrzyma ponad 2,3 mln zł dotacji na utworzenie Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej na terenie zabytkowego dworku i parku w Woli Okrzejskiej. Obecnie w dworku mieści się Muzeum Henryka Sienkiewicza. "To będzie pierwszy etap obejmujący remont zabytkowego dworku i parku wokół niego oraz kopca (usypanego w latach 1932-1938 na cześć pisarza Henryka Sienkiewicza - PAP) znajdującego się w niedalekiej Okrzei" - powiedział starosta łukowski Dariusz Szustek. Całkowita wartość zaplanowanych prac to ponad 3,8 mln zł.

Jak dodał, w parku są także ruiny starego dworu, który ma być odbudowany w drugim etapie budowy Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej. Do odbudowanego dworu przeniesiona zostałaby stała ekspozycja Muzeum. "Ten stary dworek jest ciasny, mamy wiele eksponatów w magazynach a nie mamy teraz miejsca, żeby je pokazać szerszej publiczności, wycieczkom, które przyjeżdżają do nas z całej Polski" - powiedział. "Będziemy szukać pieniędzy na te odbudowę, szacunkowo wyliczyliśmy, że będzie to kosztować około 5 mln zł" - wyjaśnił Szustek.

Miasto Kraśnik przeznaczy blisko 1,7 mln zł na realizację rozbudowy infrastruktury wokół Zalewu Kraśnickiego. Kwota dofinansowania z UE to prawie 1,2 mln zł.

Projekt przewiduje m.in. przeprowadzenie prac konserwatorskich na zabytkowym relikcie średniowiecznego pieca do wypalania cegły, który w okolicy zalewu został odkryty kilka lat temu podczas prac archeologicznych. "Chcielibyśmy go pokazać turystom. Piec służył do wypalania cegły, z czego słynął Kraśnik. Jeszcze przed wojną działało tu kilkadziesiąt cegielni" - powiedział burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk. Piec ma być oczyszczony, zrekonstruowany i zabezpieczony. Będzie osłonięty szklaną konstrukcją i oświetlony.

Poza tym wokół Zalewu Kraśnickiego zbudowane zostaną m.in. zadaszone wiaty turystyczne, wieża ratownicza, przebieralnie, stoły do gier planszowych i sanitariaty.

Dwa projekty o łącznej wartości ponad 3,2 mln zł (dofinansowanie to ponad 2,3 mln zł) zrealizuje gmina Nałęczów w tamtejszym Parku Zdrojowym - to wykonanie m.in. leżalni, altany na wyspie (na tamtejszym stawie), ale także założenie kwietników, sadzenie roślin okrywowych, drzew i krzewów.

Powiat puławski zmodernizuje obserwatorium astronomiczne w Puławach, które ma się stać miejscem imprez i spotkań organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną. Wartość tej inwestycji to blisko 1 mln zł, a wsparcie z UE wynosi blisko 700 tys. zł. Natomiast w Krasnymstawie zbudowana będzie przystań nad rzeką Wieprz, co stanowić ma pierwszy etap kompleksowej rewitalizacji rejonu ul. Zaułek Nadrzeczny. Przystań będzie zlokalizowana w nowej zatoce nad brzegiem rzeki. Wartość projektu to blisko 1,2 mln zł, a dotacja to ponad 800 tys. zł.

Całkowita kwota wsparcia, jaka trafi do 41 podmiotów w ramach RPO na działania związane z ochroną dziedzictwa kutrowego i naturalnego wynosi ponad 52,6 mln zł.