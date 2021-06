Lubelskie: Dwa miasta w regionie uruchamiają bezpłatną komunikację miejską

Darmowa komunikacja miejska ruszy od soboty w Łukowie (Lubelskie). Do końca roku będzie to kosztować miasto 178 tys. zł. Od września również mieszkańcy Chełma (Lubelskie) będą podróżować bezpłatnie autobusami. Ma to wpłynąć m.in. na zwiększenie miejsc parkingowych i poprawę jakości powietrza.

Jak powiedział w rozmowie z PAP burmistrz Łukowa Piotr Płudowski, w mieście do tej pory nie było komunikacji miejskiej. W weekend zostanie uruchomiona pierwsza linia. Wakacyjna trasa będzie liczyć 12 km, mieszkańcy miasta dojadą autobusem m.in. na zalew Zimna Woda. Autobus będzie kursować co godzinę przez siedem dni w tygodniu. Czas jednego przejazdu potrwa ok. 30 minut.

"Od soboty uruchamiamy bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców. Od września ruszy linia z uwzględnieniem dużych osiedli i dojazdu do dworca kolejowego. Nazywamy to na razie pilotażem, bo traktujemy ten czas jako egzamin zarówno dla nas jako organizatorów, jak i mieszkańców. Mam nadzieję, że zainteresowanie komunikacją będzie duże i od stycznia wprowadzimy bezpłatną komunikację na stałe" - powiedział burmistrz Piotr Płudowski.

Do końca roku Urząd Miasta w Łukowie przeznaczy na darmową komunikację 178 tys. złotych. Natomiast roczny koszt funkcjonowania jednej linii to ok. 400 tys. zł.

Zdaniem władz miasta, powstanie w Łukowie systemu zbiorowego transportu publicznego przyczyni się w przyszłości m.in. do ograniczenia ruchu pojazdów w centrum miasta, zwiększenia ilości wolnych miejsc parkingowych i poprawy jakości powietrza.

Drugim miastem, w którym uruchomiona zostanie bezpłatna komunikacja jest Chełm. W listopadzie zeszłego roku miejscy radni podjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie. Wprowadzenie darmowych przejazdów planowane jest od września.

Chełmskie Linie Autobusowe są spółką finansowaną z budżetu miasta. W zeszłym roku miasto Chełm przekazało na jej funkcjonowanie około 6,5 mln zł. "W 2021 roku - przy założeniu wprowadzenia darmowej komunikacji od 1 września - ma to być 7,5 mln zł" - poinformował PAP Damian Zieliński z Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm.

Podkreślił, że głównym celem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji jest poprawa sytuacji życiowej mieszkańców. "Bezpłatne przejazdy odciążą domowe budżety chełmian, poprawią sytuację komunikacyjna w centrum miasta, zachęcą również do promowania transportu zbiorowego, co z kolei przełoży się na poprawę jakości powietrza" - zaznaczył Zieliński.

Obecnie chełmski ratusz prowadzi działania związane z wymianą taboru. Do grudnia 2021 roku dostarczonych zostanie sześć nowych niskoemisyjnych pojazdów. Miasto złożyło również wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu kilkudziesięciu zeroemisyjnych pojazdów.

