Lubelskie: Dwie doby czekają kierowcy ciężarówek przed polsko-ukraińskim przejściem w Dorohusku

Dwie doby czekają w sobotę kierowcy ciężarówek na wyjazd z Polski przez przejście z Ukrainą w Dorohusku (Lubelskie). W kolejce znajduje się 1,2 tys. pojazdów – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik przekazał, że w ciągu nocnej zmiany na przejściu w Dorohusku odprawiono 701 pojazdów ciężarowych w obu kierunkach. Obecnie w kolejce na wyjazd z Polski stoi około 1,2 tys. pojazdów, co oznacza 49 godzin oczekiwania.

Jak poinformowała kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, kolejka ciężarówek ma około 30 km i sięga do miejscowości Stołpie przed Chełmem, jadąc dk nr 12 od strony Lublina. "Policjanci dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w związku z tą sytuacją" - dodała komisarz.

Natomiast po stronie ukraińskiej w Dorohusku znajduje się około 290 pojazdów oczekujących na wjazd do Polski, co oznacza 14 godzin oczekiwania.

Przed przejściem w Hrebennem, na wyjeździe z Polski stoi 400 ciężarówek. Szacunkowy czas oczekiwania na przekroczenie granicy wynosi ok. 35 godzin. Po ukraińskiej stronie jest 550 pojazdów, co oznacza 50 godzin oczekiwania na wjazd do Polski. W ciągu ostatniej zmiany odprawiono na tym przejściu 336 ciężarówek.

"W Zosinie po wschodniej stronie granicy nie ma kolejki ciężarówek. Ruch odbywa się na bieżąco. W ciągu nocnej zmiany odprawiono 100 pojazdów. Na wyjazd z Polski czeka w sobotę 60 pojazdów, a czas oczekiwania na przekroczenie granicy wynosi 6 godzin" - przekazał Deruś.

Na przejściu w Dołhobyczowie nie ma kolejki samochodów, ruch odbywa się bez zakłóceń.

Na początku września przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku protestowali przewoźnicy, którzy ciężarówkami blokowali drogę w obu kierunkach. Protestujący postulowali m.in. przywrócenie pasa dla tirów powracających z Ukrainy do Polski "na pusto" oraz wprowadzenie 24-godzinnej odprawy fitosanitarnej i weterynaryjnej.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zadeklarował kontynuowanie działań w zakresie m.in. monitorowania funkcjonowania przejścia granicznego w Zosinie, na którym odprawiane są teraz również puste samochody ciężarowe, a także kontynuację działań w celu zwiększenia przepustowości przejścia w Dorohusku, gdzie obecnie wszystkie służby i inspekcje pracują w reżimie 24 godzin na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

