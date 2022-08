Lubelskie: Dwie doby oczekiwania na wjazd z Ukrainy do Polski na towarowych przejściach w regionie

Dwie doby oczekują kierowcy samochodów ciężarowych na wjazd z Ukrainy do Polski na towarowych przejściach granicznych w Dorohusku i Hrebennem; do Polski wjeżdżają w dużych ilościach ciężarówki z towarami rolno-spożywczymi - przekazała PAP w środę nadkom. Marzena Siemieniuk z IAS w Lublinie.

Nadkom. Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie powiedziała, że w środę rano na przejściu granicznym w Dorohusku po ukraińskiej stronie stało 1200 samochodów ciężarowych, a czas oczekiwania na wjazd do Polski wynosił 48 godzin. Natomiast na wyjeździe z Polski kolejek nie ma i odprawy odbywają się na bieżąco.

Przedstawicielka IAS podała, że przed przejściem w Hrebennem w kolejce na wjazd do Polski po ukraińskiej stronie stoi 500 ciężarówek, a czas oczekiwania to ok. 50 godzin. Na wyjeździe z Polski czas oczekiwania na odprawę wynosi natomiast godzinę.

Jak wyjaśniła nadkom. Siemieniuk, pomimo różnicy w liczbie pojazdów stojących w kolejce w Dorohusku i Hrebennem czas oczekiwania na wjazd do Polski jest porównywalny, ponieważ przejście w Dorohusku ma większą przepustowość.

Przekazała, że na przejściu granicznym w Zosinie, gdzie odbywa się ruch ciężarówek do 7,5 tony, nie ma kolejek, czas oczekiwania na wjazd do Polski wynosi godzinę, a na wyjazd z Polski - dwie godziny.

"Na kierunku przywozowym w dużych ilościach z Ukrainy do Polski transportowane są towary rolno-spożywcze, zboża. W związku z tym czynności kontrolnych jest dużo więcej" - wyjaśniła nadkom. Siemieniuk. Dodała, że oprócz służby celno-skarbowej kontrole towarów prowadzą także inne służby, m.in. inspekcja weterynaryjna.

Natomiast na polsko-białoruskim towarowym przejściu granicznym w Koroszczynie czas oczekiwania na odprawę na wyjeździe z Polski to około jedna godzina. Na wjeździe do Polski ruch odbywa się na bieżąco.

"W ciągu 12-godzinnej nocnej zmiany na wszystkich czterech przejściach towarowych w województwie lubelskim odprawiliśmy łącznie 1364 ciężarówki w obu kierunkach" - przekazała nadkom. Siemieniuk.

