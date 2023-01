Lubelskie: Dziesięć ofert w przetargu na budowę mostu na Wieprzu w Łęcznej

Dziesięć ofert wpłynęło w przetargu na budowę mostu na Wieprzu w Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82; zaplanowany budżet inwestycji to ok. 73,1 mln zł - poinformował w poniedziałek lubelski oddział GDDKiA.

Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału GDDKiA przekazał, że wszystkich dziesięć ofert złożonych w przetargu na budowę mostu na Wieprzu w Łęcznej w ciągu dk 82 zmieściło się w budżecie przewidzianym na inwestycję, który zaplanowano na ok. 73,1 mln zł.

Wymieniając firmy, które złożyły oferty podał: Primost Południe - 49,1 mln zł, Intop Warszawa - 49,1 mln zł, konsorcjum Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. (lider) i Swietelsky AG (partner) - 51,1 mln zł, Budimex 52,9 mln zł, B4 - 53,4 mln zł, konsorcjum Roverpol (lider) i Rover Infraestructuras (partner) - 54,9 mln zł, Porr - 55,9 mln zł, konsorcjum Mostostal Kielce (lider) i Wolmost (partner) - 56,9 mln zł, Strabag - 61,1 mln zł, Mosty Łódź - 61,3 mln zł.

"Wszystkie oferty będziemy teraz sprawdzać, po to by wybrać najkorzystniejszą z nich" - podał Minkiewicz.

Jak zapowiedział, inwestycja obejmuje 455-metrowy odcinek drogi krajowej, przy czym sama długość mostu to ok. 100 m. "Most będzie szerszy od dotychczasowego, z jezdnią o szerokości 7 m, a po obu stronach powstaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,9 m, zbudowane zostaną też ekrany akustyczne" - poinformował Minkiewicz dodając, że nowy obiekt będzie przystosowany do przenoszenia obciążeń do 50 ton.

GDDKiA planuje, że prace budowlane ruszą w tym roku.

Natomiast stary most z 1966 r. - zakomunikował Minkiewicz - będzie wykorzystywany w czasie robót i zostanie rozebrany po oddaniu do użytku nowego obiektu.

20 grudnia ub. r. GDDKiA ogłosiła drugi przetarg na budowę mostu, ponieważ poprzedni - ogłoszony jesienią 2021 r. - został unieważniony po tym, jak wyłoniona w postępowaniu firma Budimex odstąpiła od podpisania umowy. Pozostali oferenci również nie byli wówczas zainteresowani realizacją inwestycji i nie wyrazili zgody na wybór ich ofert po tzw. terminie związania.

