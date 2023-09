Lubelskie: Egipska Hurghada wśród nowości lubelskiego lotniska w przyszłoroczne wakacje

Od czerwca do października przyszłego roku z lubelskiego lotniska będzie można polecieć do Hurghady w Egipcie; loty będą się odbywać raz w tygodniu, w czwartki - poinformował we wtorek Port Lotniczy Lublin.

Prezes portu Andrzej Hawryluk, cytowany w komunikacie lotniska, wyraził nadzieję, że połączenie będzie cieszyło się równie dużym zainteresowaniem jak tegoroczne loty do Turcji czy Tunezji. "Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju lotniska sprawia, że nasza siatka lotów sukcesywnie powiększa się, a my możemy zaoferować podróżnym atrakcyjne połączenia" - dodał.

Jak podano, Hurghada nad Morzem Czerwonym to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków w Egipcie. Loty z lubelskiego lotniska będą się odbywać raz w tygodniu, w czwartki, od 6 czerwca do 10 października 2024 r.

Od czerwca 2024 r. do siatki połączeń dołączy także grecka wyspa Kreta.

W ubiegłym roku lubelskie lotnisko zrealizowało 4,2 tys. operacji lotniczych i obsłużyło 330 tys. pasażerów. W tym roku natomiast rekordowy był sierpień, kiedy przez port przewinęło się ponad 51 tys. pasażerów. To najlepszy wynik od otwarcia w grudniu 2012 r.

Port Lotniczy Lublin pierwszych pasażerów przyjął 17 grudnia 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości boeinga 767 czy airbusa A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.