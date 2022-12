Lubelskie: Fajerwerki droższe niż przed rokiem, klienci wybierają mniejszy kaliber

Fajerwerki podrożały w ciągu roku o 20-30 proc., z pokazów rezygnują samorządy, ale zainteresowanie wśród osób prywatnych jest na zbliżonym poziomie - powiedzieli PAP sprzedawcy fajerwerków z Lublina. Policja apeluje o rozważne korzystanie z wyrobów pirotechnicznych.

Właściciel firmy organizującej pokazy fajerwerków i handlującej sztucznymi ogniami Cezary Stopyra powiedział, że z powodu oszczędności samorządy zrezygnowały z pokazów. "Zainteresowanie w samorządach spadło prawie do zera. Sytuację ratują restauracje, które kupują towar" - podał. Jak dodał, fajerwerki kupują głównie osoby prywatne.

"Zainteresowanie wśród osób prywatnych jest takie samo, jak w ubiegłym roku. Większość klientów wybiera mniejszy kaliber z większą liczbą wyrzutów" - stwierdził Rafał z hurtowni artykułów przemysłowych w Lublinie.

Sprzedawcy powiedzieli, że w porównaniu z ubiegłorocznym sylwestrem fajerwerki podrożały o 20-30 proc. Ich zdaniem, jest to związane ze wzrostem kosztów transportu, który w przypadku towaru sprowadzanego z Chin podrożał nawet dwukrotnie.

Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek przypomniał, że sprzedaż fajerwerków osobom poniżej 18 r.ż. jest zabroniona i korzystanie z tego typu środków musi się odbywać pod okiem osoby dorosłej, opiekuna lub rodzica.

"Apelujemy, żeby strzelać bliżej północy, a nie wcześniej i później, ponieważ jest to uciążliwe, zwłaszcza dla posiadaczy psów i innych zwierząt" - zastrzegł.

Policjant zalecił, żeby przed odpaleniem sztucznych ogni przeczytać ich instrukcję obsługi, oddalić się od zabudowań i sprawdzić czy nie trafimy w budynek, latarnię lub linię wysokiego napięcia. Przestrzegł, żeby nie strzelać z ulicy, nie podchodzić od razu do niewypałów i sprzątać po sobie wystrzelone puszki i inne elementy. "Fajerwerki mogą stwarzać realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia" - podkreślił.

24 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie woj. lubelskiego. Dokument - jak czytamy - został wydany "w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego".

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych obowiązuje od 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. - z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. Za jego złamanie grozi grzywna.

"Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów" - napisano w rozporządzeniu.

