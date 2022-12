Lubelskie: GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej S17 z Piask do Zamościa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę trzech odcinków S17 między Piaskami a Zamościem. Powstanie tam dwujezdniowa droga ekspresowa o łącznej długości ok. 45 km - przekazał w środę lubelski oddział GDDKiA.

Jak poinformowała lubelska GDDKiA, oddział rozpoczął poszukiwania wykonawców trzech odcinków drogi ekspresowej S17: Piaski - Łopiennik, Krasnystaw - Izbica i Izbica - Zamość Sitaniec. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z obiektami inżynieryjnymi, odwodnieniem i oświetleniem, a także urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przejść dla zwierząt). Dodano, że wykonany zostanie też system zarządzania ruchem.

Opisując poszczególne części inwestycji, GDDKiA podała, że odcinek Piaski - Łopiennik o długości 16,6 km przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. "Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany" - przekazano. W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. trzy węzły drogowe: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Odcinek Krasnystaw - Izbica o długości 18,8 km zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem i początkowo przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17. "Następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę" - wymieniono. Dodano, że później przekroczy linię kolejową nr 69 i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego.

Na tym odcinku - podała GDDKiA - powstaną trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest także budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi w okolicach Krasnegostawu.

Jak wskazano, niespełna 10-km odcinek Izbica - węzeł Zamość Sitaniec pobiegnie nowym śladem głównie wzdłuż obecnej DK17, ominie od zachodu miejscowości Podkrasne oraz Chomęciska Małe. Na trasie - poinformowano - powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec.

GDDKiA przypomniała, że jesienią 2022 r. podpisano umowy na budowę trzech fragmentów S17 od Zamościa do przejścia granicznego w Hrebennem: Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski - Hrebenne. Toczy się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowych dla dwóch kolejnych odcinków między Piaskami a Zamościem: Łopiennik - Krasnystaw i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód.

Droga ekspresowa S17 między Lublinem a Hrebennem będzie liczyć ok. 130 km. Trasa jest ważnym elementem drogi międzynarodowej E372 prowadzącej z Warszawy do Lwowa. Na węźle Piaski Wschód będzie się łączyć z planowaną drogą ekspresową S12 z Piask do Dorohuska.

