Lubelskie: GDDKiA otworzyła oferty wykonawców na budowę S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Kocka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego do początku obwodnicy Kocka. Łączna długość obu odcinków to około 40 km. Podpisanie umów planowane jest w przyszłym roku.

Inwestycje będą realizowane w systemie "Projektuj i buduj". Oznacza to, że zadaniem wykonawców będzie m.in. zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jak czytamy, wykonawcy zadeklarowali zrealizowanie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych.

Jak poinformowała w komunikacie GDDKiA wybudowane zostaną dwa kolejne odcinki dwujezdniowej drogi ekspresowej S19, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

"Zaprojektowaniem i wybudowaniem pierwszego z odcinków Miedzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski zainteresowanych jest ośmiu wykonawców. Złożone w tej części przetargu oferty opiewają na kwoty od około 570,7 do 690,5 mln zł. Na realizację inwestycji przeznaczono 645,5 mln zł" - przekazano.

Odcinek Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski liczyć będzie ok. 22 km. Na początkowym fragmencie, o długości ok. 3 km, trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. Planowane są dwa węzły drogowe (Kąkolewnica - w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ), mosty oraz wiadukty, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

"Oferty dla odcinka Radzyń Podlaski - Kock złożyło siedmiu wykonawców. Mieszczą się w przedziale od ok. 560 mln do 733,4 mln zł, a budżet inwestycji wynosi 783,6 mln zł. Odcinek między Radzyniem Podlaskim a Kockiem liczyć będzie ok. 18 km. Trasa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19" - czytamy w komunikacie.

Wybudowane zostaną m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego i dwa węzły - Radzyń Podlaski Południe, który został zaplanowany na skrzyżowaniu z DK63, oraz Borki. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), mosty oraz wiadukty, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

"Komisja przetargowa przystępuje do badania ofert w celu wyłonienia tych najkorzystniejszych dla każdej części postępowania przetargowego. Podpisanie umów planowane jest w przyszłym roku" - podano.

Przetargi na zaprojektowanie i budowę pięciu odcinków S19 między granicą woj. lubelskiego i mazowieckiego a węzłem Lubartów Północ, o łącznej długości ok. 81 km, zostały ogłoszone w tym roku. Trwają prace projektowe dla 23-kilometrowego odcinka Lubartów - Lublin, rozpoczęcie robót planowane jest w 2022 r. Zaawansowana jest też realizacja S19 na południe od Lublina, do granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego i dalej do Sokołowa Małopolskiego. Kierowcy korzystają już z odcinka od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Zdziary. GDDKiA planuje, że w tym roku kierowcy będą mieli do dyspozycji 7 kolejnych odcinków trasy Via Carpatia w woj. lubelskim i podkarpackim o łącznej długości ok. 77 km.

